MGTS crée la première place de marché de données spécialisée dans le secteur de l'usage automobile et de la mobilité individuelle en s'appuyant sur la technologie Dawex Data Exchange





Dawex, leader technologique de plateformes de data exchange, data marketplace et data hub, dévoile la Data Marketplace de MGTS, la première place de marché de données non personnelles du secteur de l'usage automobile (distribution, vente, utilisation, usure, maintenance et équipement) et plus globalement de la mobilité individuelle. La place de marché de données de MGTS a pour ambition de fédérer tous les acteurs et observateurs de la mobilité individuelle d'aujourd'hui et de demain pour permettre à ses utilisateurs d'appréhender, d'anticiper et d'innover dans ce secteur en pleine mutation.

Présent dans 18 pays avec 2.000 points de contact client sous les enseignes de maintenance automobile multimarque Midas, Norauto et ATU, Mobivia est le leader de son secteur avec plus de 50 millions de clients par an et 50 ans d'existence.

« Dawex nous a apporté la solution technologique pour monétiser et générer de la valeur avec nos données ou celles de nos partenaires, en créant une plateforme d'échange de données à la fois puissante, performante, sécurisée et facile dans son utilisation », explique Ludovic Codeluppi, International Product Leader chez MGTS.

La Data Marketplace de MGTS s'appuie sur la technologie Dawex Data Exchange pour faciliter la remontée, la centralisation, la distribution, l'échange et la monétisation des données non personnelles de ce secteur. Les différents acteurs du marché gardent le contrôle de leurs data. Ils décident librement avec qui les partager et pour quels usages, dans un environnement garantissant sécurité et traçabilité. Fort de l'expertise métier et règlementaire de Dawex, la place de marché de données de MGTS répond aux exigences des réglementations européennes et internationales, et s'inscrit parfaitement dans l?esprit du futur Data Act.

« En moins d'un an, MGTS a tissé de solides relations avec des entreprises externes à notre écosystème proche grâce à la mise en relation par Dawex », poursuit Ludovic Codeluppi. « La circulation et la commercialisation de données entre ces parties prenantes va jouer un rôle clé dans le développement de nouveaux modèles d'affaires ».

La technologie de Dawex permet à MGTS d'orchestrer et d'animer un vaste écosystème de données du secteur de l'usage automobile et de la mobilité. Elle offre à ses parties prenantes les moyens de mieux comprendre et d'améliorer leur expérience utilisateurs, d'accroître leur productivité et leur efficacité, et de favoriser l'innovation. Ce déploiement par MGTS met en avant l'architecture de référence de Dawex et illustre le leadership de sa technologie.

« L'échange de données est devenu un enjeu majeur de compétitivité des entreprises et de souveraineté économique », commente Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex. « Organiser la circulation et la monétisation de ses données au sein de son écosystème s'impose comme un impératif pour tous les acteurs de la distribution ».

Inscrivez-vous sur MGTS Data Exchange

A propos de Dawex

Dans une économie où la donnée est devenue un produit au potentiel illimité, doté d'une valeur propre, et source de nouveaux revenus, la technologie Dawex permet aux organisations de constituer de nouveaux écosystèmes autour de plateformes d'échange de données répondant aux exigences réglementaires et aux enjeux de traçabilité et de sécurité. Dawex est le leader technologique de plateformes de data exchange, data marketplace et data hub pour orchestrer le sourcing, la distribution et l?échange de données. Reconnue "Technology Pioneer" par le Forum Économique Mondial en 2020, Dawex est un membre actif de Gaia-X. Créée en 2015, Dawex est une société française qui étend ses activités commerciales en Europe, en Asie, aux Etats Unis et au Moyen Orient.

