Hillstone Networks est désigné « Choix des clients » dans le rapport de Gartner® Peer Insightstm « Voice of the Customer » Pare-feux de réseau, pour la 3e année consécutive





Hillstone Networks, l'un des principaux fournisseurs de solutions de protection d'infrastructure, a annoncé aujourd'hui avoir reçu la distinction « Customers' Choice » (Choix des clients), dans le rapport 2022 Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » : Pare-feux de réseau. « Gartner Peer Insights est une plateforme d'évaluation et de notation, effectuées à titre gratuit par les pairs, et conçue pour les décideurs en matière de services et de logiciels d'entreprise. »

Dans le rapport, les fournisseurs, dont Hillstone Networks, « placés dans le carré en haut à droite des carrés ''Voice of the Customer'' sont récompensés par la distinction ''Choix des clients'' de Gartner Peer Insights, marquée par un badge du même nom. Les fournisseurs récompensés satisfont ou dépassent non seulement la moyenne des notes globales, mais également celle des taux enregistrés en termes d'intérêt et d'adoption par les utilisateurs, sur le marché. »

« En plus de fournir des solutions de sécurité de réseau, innovantes, éprouvées et efficaces, Hillstone Networks s'engage à offrir une expérience client supérieure », a déclaré Tim Liu, cofondateur et directeur technique de Hillstone Networks. « Selon nous, le fait d'être désigné ''Choix des clients'' témoigne de notre engagement à fournir le service et l'assistance technique exceptionnels dont nos clients ont besoin pour garantir la sécurité de leurs entreprises. »

Les principaux constats concernant Hillstone Networks dans le rapport Gartner Peer Insights « Voice of the customer » Pare-feux de réseau, du 28 février 2022, sont les suivants :

Hillstone Networks s'est vue attribuer une note de 100 % par ses utilisateurs, concernant leur « intention de recommander l'entreprise ».

85 % des utilisateurs de Hillstone, interrogés, ont donné à l'entreprise une note de 5 étoiles sur 5.

L'Expérience liée à l'assistance technique, de Hillstone Networks a reçu une note de 4,9 étoiles sur 5, issue de 94 avis.

L'Expérience liée aux ventes, de Hillstone Networks a reçu une note de 4,9 étoiles sur 5, issue de 93 avis.

Pour lire le rapport 2022 de Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » Pare-feux de réseau, veuillez cliquer ici.

Forte de plus de 23 000 clients à travers le monde, Hillstone Networks s'est forgée une réputation de « sécurité qui marche. » Ses solutions intuitives couvrent les méthodes SD-WAN, ZTNA, Microsegmentation, CWPP, NDR, ainsi que XDR. Hillstone Networks, désignée entreprise « Visionnaire » dans le Gartner Magic Quadranttm pour les Pare-feux de réseau, a été récompensée huit années de suite.

Gartner, Gartner Peer Insights ?Voice of the Customer': Network Firewalls, Peer Contributors, 29 avril 2022. *

Gartner, Magic Quadrant for Network Firewalls, par Rajpreet Kaur, Jeremy D'Hoinne, Nat Smith, Adam Hils, 1er novembre 2021

À propos de Hillstone Networks

Les solutions éprouvées de protection des infrastructures de Hillstone Networks offrent aux entreprises et aux fournisseurs de services la visibilité et les renseignements dont ils ont besoin pour voir de manière exhaustive, comprendre en profondeur, et agir rapidement contre les cybermenaces multicouches à plusieurs niveaux. Bien notée par les meilleurs analystes, et considérée comme digne de confiance par les entreprises mondiales, Hillstone protège de la périphérie au cloud avec un coût total de possession, amélioré. Pour en savoir plus, visiter www.hillstonenet.com.

