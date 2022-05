L'assemblée générale de la Société d'investissement palestinienne arabe (APIC) ratifie la distribution de dividendes à ses actionnaires pour un montant de 18 millions de dollars, soit 17,14 % du capital libéré de l'APIC, et élit un nouveau conseil d'administration





RAMALLAH, Palestine, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- la Société d'investissement palestinienne arabe (APIC) a tenu son assemblée générale extraordinaire et ordinaire le lundi 9 mai 2022 à Ramallah en Palestine. L'assemblée, présidée par Tarek Aggad , président-directeur général de l'APIC, a réuni des membres du Conseil d'administration de l'APIC, des représentants du ministère de l'Économie nationale - le Bureau du contrôleur des sociétés, l'Autorité des marchés des capitaux de Palestine et la bourse de Palestine, le vérificateur externe de la Société, son conseiller juridique et bon nombre de ses actionnaires.

Lors de la réunion, l'assemblée générale a ratifié la distribution de dividendes pour les actionnaires nominatifs à compter du dimanche 8 mai 2022, à hauteur de 17,14 % du capital libéré de l'APIC, soit 105 millions de dollars à ce jour, près de 10,476 % sous forme de dividendes en espèces, soit 11 millions de dollars, et environ 6,666 % sous forme d'actions gratuites, soit 7 millions de dollars. Par conséquent, le capital libéré de l'APIC atteindra 112 millions de dollars après la distribution d'actions gratuites.

Un nouveau conseil d'administration a également été élu, composé de 13 membres pour les quatre prochaines années; des femmes et d'hommes d'affaires de Palestine, d'Arabie saoudite, de Jordanie, des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, dont l'expertise couvre divers domaines, y compris l'investissement, la gouvernance, la fabrication, le commerce, les services, la finance et l'entrepreneuriat. Il comprend notamment Tarek Omar Aggad , Tarek Shakaa, Lana Ghanem , Maysa Baransi , Hashim Shawa , Leena Khalil , Olga Aburdene , Ahmad Atwan , Nashat Masri , Mohammad Abukhaizaran , Durgham Maraee, Khalid Kayyali et Mazen Hassounah .

À propos de l'APIC

APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX: APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de son groupe de filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO) ; Sky Advertising and Public Relations et Event Management Company ; Arab Leasing Company; et Arab Palestinian Storage and Cooling Company, employant plus de 2 600 personnes au sein de son groupe de filiales. Pour plus d'informations, consultez le site www.apic.ps .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/640722/APIC_Logo.jpg

