SoftServe ouvre un centre de prestation à Bucarest, en Roumanie, pour étendre ses capacités régionales

SoftServe, autorité numérique et société de conseil, de premier plan, a ouvert un nouveau bureau de prestation à Bucarest, en Roumanie, dans le cadre de sa stratégie consistant à développer ses capacités mondiales de prestation. Suite à la récente ouverture de centres de prestation en Amérique latine, SoftServe possède désormais 31 centres de prestation à travers le monde, dans plusieurs secteurs informatiques clés. Le nouveau bureau proposera aux clients des services clés, allant de l'ingénierie des produits, des applications et des systèmes, jusqu'à la migration vers le cloud et le développement.

SoftServe, qui emploie plus de 13 000 collaborateurs à travers le monde, est présente en Europe de l'Est depuis 2014. Statistiquement, le marché informatique roumain fait partie des marchés les plus dynamiques dans la région, accueillant plus de 115 000 professionnels informatiques, ce qui en fait une nouvelle étape stratégique sur le parcours d'expansion continue de la société.

« Il s'agit d'un projet important qui est en préparation depuis plus de six mois, et nous sommes ravis d'ouvrir ces nouveaux bureaux en Roumanie, l'un des pays les plus dynamiques en matière de génie logiciel », a déclaré Volodymyr Semenyshyn, président de la région EMOA. « Nos investissements dans nos communautés locales sont mûrement réfléchis, et nous sommes impatients d'établir de nouvelles synergies avec le secteur informatique roumain. »

La Roumanie, plaque tournante de l'investissement technologique et de l'externalisation, possède une main-d'oeuvre hautement qualifiée et diversifiée, mettant en avant des prix compétitifs et un environnement d'affaires stimulant aussi bien pour les nouveaux talents que les experts chevronnés.

« Le secteur informatique en Roumanie connaissant une croissance significative et soutenue depuis dix ans, nous avons considéré que cette nouvelle implantation était particulièrement pertinente et nous donnerait les moyens de continuer à fournir à nos clients un service de premier ordre. Notre nouveau bureau nous permettra en effet de continuer de soutenir la croissance professionnelle des membres de nos équipes, de sorte à donner ensemble le meilleur de nous-mêmes pour contribuer à la réussite de nos clients », a commenté Dan Adrian Paraschiv, directeur national pour la Roumanie, chez SoftServe. « Nous sommes impatients de façonner une culture d'ingénierie inclusive et robuste au sein de ce bureau. »

La société proposera ses bonnes pratiques à ses nouveaux collaborateurs en Roumanie, qu'elle fera bénéficier d'avantages attractifs, et auxquels elle offrira des solutions d'apprentissage compétitives, alimentées par la SoftServe University, dans le but de favoriser leur développement personnel et professionnel. La société incitera également ses employés à participer à des initiatives de responsabilité sociale, notamment via les activités de l'association caritative Open Eyes et les projets technologiques bénévoles Open/Tech.

Veuillez cliquer ici pour consulter les offres d'emploi à Bucarest.

