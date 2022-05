En plus du lancement officiel de l'armoire de batteries Elementa, Trina Storage annonce des plans d'intégration verticale et la création d'une giga-usine de cellules au LFP en Chine





Trina Storage lance son armoire de batteries Elementa qui offre 25 % plus de cycles à l'événement Intersolar Europe 2022.

Trina Storage introduit la nouvelle génération de systèmes de stockage d'énergie sur batterie, qui permet de réduire de 25 % le coût total de possession.

MUNICH, 10 mai 2022 /CNW/ - Trina Storage , le fournisseur de solutions à intégration verticale en matière de stockage d'énergie sur batterie, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de son produit, la toute nouvelle armoire de batteries Elementa. Il s'agit d'un système flexible et sûr de stockage d'énergie sur batterie, qui offre un haut rendement et jusqu'à 25 % plus de cycles, et qui permet de réduire d'autant le coût total de possession (CTP).

La solution intelligente de stockage modulaire est adaptée aux installations à l'échelle d'un réseau. Entièrement intégrée et préfabriquée avec des batteries de pointe au lithium-fer-phosphate (LFP), un système de gestion thermique refroidi par liquide, un système de gestion des batteries et des systèmes de détection et d'extinction d'incendie, l'armoire de batteries est optimisée et adaptée pour une installation facilitée et un entretien efficace. Grâce au modèle normalisé et à la configuration effectuée en usine d'Elementa, les délais d'installation peuvent être réduits jusqu'à 70 %, ce qui diminue les dépenses en immobilisations.

Trina Storage travaille à accroître sa capacité de fabrication de batteries afin de renforcer l'intégration verticale, de faire baisser les coûts moyens par de grandes économies et d'améliorer le rendement des cellules avec un meilleur contrôle du processus de production. Les cellules de ces batteries sont produites dans la province du Jiangsu, en Chine. L'usine de fabrication de cellules a une capacité de 3 GWh par an, qui sera bientôt augmentée de plusieurs GWh. Trina Storage a en outre mis en place une base d'intégration servant à personnaliser le modèle du système de stockage d'énergie sur batterie, avec une capacité annuelle de 5 GWh.

Lors de l'événement Intersolar Europe de cette année, Trina Storage présentera la toute nouvelle armoire Elementa et lancera sa solution de nouvelle génération pour le stockage de batteries. Avec Elementa, les clients pourront économiser jusqu'à 8 % sur les dépenses en immobilisations et les dépenses d'exploitation. Par ailleurs, avec 25 % plus de cycles de batterie, le CTP baisse de 25 % par MWh, par rapport à la moyenne du marché de niveau 1.

Terry Chen (chef de la division du stockage d'énergie à l'étranger, Trina Storage) a déclaré : « L'augmentation de la demande de batteries sur le marché des véhicules électriques a mis en évidence les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier. Et en renforçant l'intégration verticale, nous pouvons réduire ou éliminer de nombreuses incertitudes à mesure que nous prenons de l'expansion. Nous voulons apporter à nos clients une valeur ajoutée en leur proposant des solutions et des produits novateurs et, ce faisant, accélérer la croissance de notre entreprise. Au cours des trois dernières années, nous avons bâti notre propriété intellectuelle en investissant massivement dans un processus de production, notamment en établissant notre propre équipe de recherche et de développement. Le résultat de tout cela, c'est notre nouveau produit Elementa et la solution de nouvelle génération pour le stockage de batteries, avec une durée de vie, des performances et un rendement du capital investi améliorés. »

À propos de Trina Storage

Trina Storage, une unité commerciale de Trina Solar, est un fournisseur international de systèmes de stockage d'énergie, qui se consacre à transformer l'approvisionnement de l'énergie. Notre mission est de diriger la transition vers l'énergie renouvelable par l'intermédiaire de solutions de stockage rentables et d'augmenter la production d'énergie solaire à grande échelle pour pouvoir l'offrir à tous. Forts de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie solaire, nous proposons aux services publics et aux développeurs du monde entier des solutions adaptées et rentables.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Trina Storage et ses pages Facebook et LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1813315/Trina_Storage_ELEMENTA.jpg

SOURCE Trina Solar (Germany) GmbH

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 21:31 et diffusé par :