Mawi DNA Technologies lance le NextSWABtm pour obtenir des résultats de test COVID-19 à la fois précis et plus fiables





Mawi DNA Technologies (Mawi), société de dispositifs médicaux, spécialisée dans le développement de technologies innovantes destinées au bioéchantillonnage, a lancé le NextSWABtm, un écouvillon en plastique de qualité 100 % médicale, conçu et fabriqué aux États-Unis. Mawi a lancé ce nouveau produit en réponse à la pénurie d'écouvillons liée à la COVID-19. Il a été conçu pour offrir un prélèvement à haute efficacité, sans possibilité de contamination due à la colle ou aux fibres utilisées dans les écouvillons floqués et les cotons-tiges, qui pourrait inhiber les tests basés sur la PCR. NextSWABtm est actuellement optimisé pour le prélèvement d'échantillons nasaux, la validation pour d'autres types de prélèvement étant en cours.

« L'applicateur d'échantillonnage stérile, NextSWABtm, mesure six pouces de long et possède une conception de tête unique positionnée à l'extrémité distale », a précisé le Dr Bassam El-Fahmawi, PDG de Mawi. « La tête de l'écouvillon possède deux canaux séparés par une cloison retenant la matière nasale recueillie qui peut ensuite être versée dans le support de transport en secouant légèrement. La tête flexible s'insère dans les fentes, de manière facile et efficace. Elle offre un prélèvement d'échantillon nasal antérieur avec un minimum d'inconfort pour l'utilisateur, tout en assurant un résultat fiable », a ajouté le Dr El-Fahmawi.

Le NextSWABtm est compatible avec un grand nombre de tubes de transport d'échantillons, ce qui le rend idéal pour le regroupement d'échantillons sur plusieurs écouvillons dans un seul tube. Néanmoins, et pour atteindre un résultat optimal, il est plus efficace en l'utilisant en combinaison avec la technologie de prélèvement d'échantillons, iSWAB-Microbiome-EL, de Mawi, qui permet aux utilisateurs d'ignorer l'étape d'extraction de l'ARN dans les tests moléculaires COVID-19. Un deuxième échantillon nasal peut être ajouté dans le même tube, créant ainsi un échantillon plus concentré pour améliorer la fiabilité globale du test. Le NextSWABtm est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune préparation pour le prélèvement d'échantillons.

« Notre NextSWABtm libère entièrement son contenu dans le support de transport d'échantillon, éliminant ainsi la nécessité de transporter l'écouvillon avec l'échantillon », a expliqué le Dr El-Fahmawi. « Un échantillon liquide entièrement concentré peut ensuite être traité rapidement grâce à des systèmes robotiques de manipulation de liquides, ou à tout autre flux de travail de laboratoire. Lors des tests initiaux de R&D, le concept de tête unique, en instance de brevet, a montré une efficacité de prélèvement, supérieure concernant les échantillons nasaux (narines médianes et antérieures), par rapport aux écouvillons floqués », a-t-il déclaré.

Dans un contexte de COVID-19 où les écouvillons de prélèvement d'échantillons sont particulièrement demandés, la chaîne d'approvisionnement du NextSWABtm est à la fois fiable et stable, grâce à sa construction moulée en plastique, et sa fabrication basée aux États-Unis. Pour en savoir plus sur le NextSWABtm, rendez-vous sur www.mawidna.com.

À propos de Mawi DNA Technologies

Fondée en 2013, Mawi DNA Technologies est à l'origine du développement et de la commercialisation de la technologie iSWAB, un système innovant pour la collecte d'échantillons biologiques. La mission de Mawi est de maintenir l'intégrité des échantillons à température ambiante partout dans le monde, afin de capturer une véritable diversité de ceux-ci sur n'importe quel segment géographique ou catégorie de population. L'avenir du bioéchantillonnage se trouve chez Mawi (At Mawi, The Future of Biosampling is Heretm). Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.mawidna.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 20:55 et diffusé par :