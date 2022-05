George Weston Limitée annonce l'élection des membres de son conseil d'administration





TORONTO, le 10 mai 2022 /CNW/ - George Weston Limitée (Weston) (TSX : WN) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 25 mars 2022 ont été élus comme administrateurs de Weston. Le vote a été effectué à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société, qui s'est tenue dans la salle Koerner Hall du TELUS Centre for Performance and Learning du Conservatoire royal, situé au 273 Bloor Street West, Toronto (Ontario), Canada, et en ligne sur une plateforme Web, le 10 mai 2022. Le tableau suivant présente les résultats du vote :

Nom du candidat Voix pour Abstentions M. Marianne Harris 132 083 412 99,92 % 104 076 0,08 % Nancy H. O. Lockhart 131 638 818 99,58 % 548 669 0,42 % Sarajet S. Marwah 131 461 685 99,45 % 725 802 0,55 % Gordon M. Nixon 130 177 004 98,48 % 2 010 483 1,52 % Barbara Stymiest 130 180 397 98,48 % 2 007 090 1,52 % Galen G. Weston 129 306 726 97,82 % 2 880 762 2,18 % Cornell Wright 131 190 029 99,25 % 997 459 0,75 %

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités dans ses deux secteurs d'exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée et la Fiducie de placements immobiliers Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des propriétés commerciales et résidentielles, de grande qualité partout au Canada.

