Taulia et EcoVadis collaborent pour contribuer à construire des chaînes d'approvisionnement durables





Taulia, un chef de file des solutions de gestion de fonds de roulement, annonce son partenariat avec EcoVadis, fournisseur de notations de durabilité d'entreprise. EcoVadis fournira des notations ESG pour la solution Sustainable Supplier Finance de Taulia, permettant ainsi aux entreprises du monde entier et de tout secteur d'identifier les fournisseurs les plus responsables et durables, tout en encourageant les fournisseurs à améliorer leur performance ESG à l'aide d'incitations financières.

La solution Sustainable Supplier Finance de Taulia et les notations ESG d'EcoVadis permettront aux entreprises d'identifier et de suivre la performance et les qualifications ESG de leurs fournisseurs sur l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement. En reliant les notations ESG à des paiements anticipés à coût réduit comme incitation financière, les entreprises peuvent créer un alignement avec les fournisseurs afin d'améliorer en continu leur performance et approche ESG.

La méthodologie d'EcoVadis utilise sept indicateurs de gestion sur un ensemble de 21 critères durables, déclinés en quatre thèmes: environnement, risques au travail et humains, éthique, et approvisionnement durable. EcoVadis suit des normes internationales de durabilité, comme les dix principes du Pacte mondial de l'ONU, les conventions de l'Organisation internationale du travail, et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.

Cedric Bru, PDG de Taulia: "Jusqu'à présent, le manque de transparence dans l'élaboration de rapports de chaîne d'approvisionnement et dans la comparabilité a été responsable d'un grand nombre de problèmes liés à l'ESG dans les entreprises. Toutefois, de nouveaux dirigeants ont l'opportunité de renforcer leurs propres mesures ESG proactives en encourageant les fournisseurs et partenaires à élaborer leurs rapports de manière fiable, cohérente et comparable, à l'aune de référentiels reconnus à l'international. Grâce à ce partenariat, nous nous engageons à aider les clients à évaluer plus aisément les indicateurs ESG de partenaires commerciaux, dans l'optique de créer un monde plus durable pour les générations futures."

Pierre-François Thaler, coPDG et cofondateur, EcoVadis: "Cette transition vers la résilience durable dans les chaînes d'approvisionnement peut faire l'objet d'une accélération rapide lorsque les motivations pour les partenaires commerciaux sont à la mesure d'indicateurs de performance fiables, avec le plus large éventail possible d'entreprises. En reliant EcoVadis Sustainability Ratings à la vaste gamme de solutions financières et au réseau mondial de Taulia, notre collaboration propose des incitations financières tangibles afin de promouvoir un impact social et environnemental positif à l'échelle mondiale."

À propos de Taulia

Taulia est une fintech fournissant des solutions de fonds de roulement et dont le siège est situé à San Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèlent leurs comptes créditeurs, leurs comptes débiteurs et leurs stocks. Un réseau de plus de deux millions d'entreprises utilise la plateforme de Taulia pour décider quand elles veulent payer et être payées. Taulia permet à ses clients d'exécuter leurs stratégies de fonds de roulement, soutenir leurs fournisseurs grâce à des paiements anticipés, et contribuer à construire des chaînes d'approvisionnement durables. Taulia traite plus de 500 milliards de dollars chaque année et reçoit la confiance des plus grandes entreprises au monde, comme Airbus, AstraZeneca, et Nissan. En mars 2022, Taulia est devenu une société SAP. Taulia évolue en tant qu'entité indépendante avec sa propre marque au sein du groupe SAP. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.taulia.com.

À propos d'EcoVadis

EcoVadis est le fournisseur de notations de durabilité d'entreprise le plus reconnu au monde. Des chaînes logistiques mondiales, des institutions financières et des organisations publiques comptent sur EcoVadis pour suivre et améliorer la performance de durabilité de leur activité et de leurs partenaires commerciaux. En s'appuyant sur une puissante plateforme technologique, les notations factuelles d'EcoVadis sont validées par une équipe mondiale d'experts, et sont adaptées à plus de 200 catégories sectorielles, 160 pays, et entreprises de toute taille. Ses fiches de notation exploitables fournissent des comparatifs, des perspectives et une amélioration guidée pour les pratiques environnementales, sociales et éthiques. Des chefs de file tels qu'Amazon, Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, LVMH, Salesforce, Bridgestone, BASF, et ING Group font partie des 90 000 entreprises qui collaborent avec EcoVadis afin de renforcer la résilience, la croissance durable et un impact positif à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ecovadis.com, Twitter ou LinkedIn.

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 20:05 et diffusé par :