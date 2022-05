JSSI renforce son équipe de direction financière avec des nominations clés





Jet Support Services, Inc. (JSSI), le leader indépendant de la gestion de la maintenance et des services financiers pour le secteur de l'aviation commerciale, a confié à Tim Elberfeld le poste de directeur financier et à Ken Goodman celui de directeur de la souscription. MM. Elberfeld et Goodman rapporteront directement au PDG, Neil Book.

M. Elberfeld mettra à profit plus de 20 ans d'expérience au sein d'entreprises internationales, couvrant tous les aspects de la finance et de la comptabilité, notamment les fusions et acquisitions et la mise en oeuvre de systèmes, pour assumer ses nouvelles fonctions de directeur financier et de responsable des technologies de l'information au sein de JSSI.

"Nous sommes particulièrement enthousiastes d'accueillir Tim au sein de l'équipe au moment où nous abordons le prochain chapitre de croissance et de transformation de JSSI. Les compétences et le leadership de Tim se sont déjà fait sentir dans toute l'organisation", a déclaré Neil Book, président et PDG de JSSI.

Précédemment, M. Elberfeld a travaillé durant 10 ans pour TransUnion, une entreprise spécialisée dans les solutions d'information, de risque et de prévention de la fraude, au sein de laquelle il a occupé des fonctions de direction, notamment celles de chef comptable et de directeur financier de la région Afrique, établie à Johannesburg, en Afrique du Sud. M. Elberfeld a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers (PwC), où il a piloté des missions transfrontalières pour des clients dans le cadre de l'exécution d'acquisitions, de cessions et de scissions complexes pendant plus de 12 ans, avec notamment un détachement de plusieurs années à Zurich, en Suisse.

"Je suis ravi de rejoindre JSSI et d'intégrer une organisation qui s'efforce chaque jour de fournir des solutions et un support de classe mondiale à sa clientèle diversifiée. J'ai hâte de travailler avec mes collègues de JSSI et de contribuer au développement futur de l'entreprise", a déclaré M. Elberfeld.

Après avoir occupé le poste de directeur financier de JSSI pendant six ans, M. Goodman dirigera à présent les activités de tarification, de gestion des actifs et d'assurance de l'organisation en tant que directeur de la souscription. M. Goodman compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la finance, après avoir été vice-président senior de la planification et de l'analyse financière chez NetJets et vice-président des finances pour l'immobilier et les magasins chez Victoria's Secret.

"Je tiens à remercier Ken pour l'excellent travail qu'il a accompli en tant que directeur financier au cours des six dernières années. Je me réjouis de le voir relever ce nouveau défi et mettre à profit ses compétences sectorielles pour élever notre organisation de souscription à un niveau supérieur. Il apporte un esprit de focalisation, de précision et de clarté au processus critique de tarification, ce qui, en définitive, permettra d'améliorer le service et la valeur que nous offrons à notre clientèle de maintenance à coût horaire", a ajouté M. Book.

À propos de Jet Support Services, Inc.

Depuis plus de 30 ans, Jet Support Services, Inc. (JSSI), est le plus important fournisseur indépendant de services de maintenance et de services financiers pour l'industrie de l'aviation d'affaires. JSSI assure la maintenance de plus de 2 000 appareils à travers le monde, offrant ses services aux clients par le biais d'une infrastructure de conseillers techniques certifiés. JSSI tire parti de ces connaissances techniques, de son expérience, de son pouvoir d'achat et de ses données pour fournir un soutien à chaque étape du cycle de vie de l'avion.

