Celtx lance Celtx Gem : une mise à jour importante de sa solution de design narratif pour les créateurs de jeux vidéo et de médias interactifs





Celtx, un développeur de logiciels de production médiatique de premier plan, a annoncé aujourd'hui la sortie de Celtx Gem, la dernière version de son outil de design narratif pour les studios de jeux vidéo qui intègre le storytelling dans les pipelines de production. Celtx Gem est alimentée par une toute nouvelle pile technologique, élaborée sur mesure, qui donne aux développeurs de jeux vidéo la possibilité de bâtir des structures narratives étendues, basées sur des noeuds, afin de suivre le rythme de la demande des consommateurs pour un storytelling plus immersif et des expériences stimulantes.

« Un scénario typique pour un long métrage de deux heures comportera, en moyenne, 1 000 lignes de dialogue. En comparaison, un jeu vidéo dans un univers immersif pourra avoir plus de 60 000 lignes de dialogue qui doivent être partagées avec d'autres départements comme le design, la cinématique, l'animation, la production et l'audio », a déclaré Mark Kennedy, cofondateur et PDG de Celtx. « Celtx Gem garantit que toutes les équipes et tous les départements peuvent coopérer facilement à grande échelle. »

Créée dans le cadre d'un développement avec des partenaires clés dans le secteur des jeux vidéo, Celtx Gem ajoute de nouvelles fonctionnalités et améliore les fonctionnalités existantes afin d'aider les développeurs de jeux vidéo à mieux gérer le design narratif. Points forts de produit :

- La plateforme évolutive avec des hiérarchies définies par l'utilisateur permet de maintenir les structures narratives organisées à des fins d'édition et d'identification.

- Les outils de prototypage rapide créent un plan narratif interactif hautement présentable pour visualiser les structures narratives.

- L'éditeur de type scénario aborde la prévalence des scénaristes de films et de télévision professionnels rejoignant l'industrie en offrant un environnement d'écriture familier.

- La modélisation automatisée des données garantit que tout le contenu narratif peut être facilement exporté et intégré dans le pipeline de production de jeux.

- La logique est connectée au design narratif par le biais de conditions et variables personnalisées, permettant l'exportation de projets dans les formats de fichiers ouverts couramment utilisés dans la production de jeux vidéo.

- Les outils collaboratifs réunissent les équipes dans un studio basé sur le Cloud pour plus de créativité.

« Nous pensons que Celtx et son outil collaboratif sont un élément clé de notre pipeline d'écriture et c'est un partenaire fort répondant à nos besoins de développement », a affirmé Zac Litton, directeur de la technologie chez Telltale, un éditeur et studio de développement de jeux narratifs de premier plan.

Celtx Gem fournit l'aide technique pour accélérer le design narratif avec des fonctionnalités autrefois réservées aux plateformes de design narratif développées en interne. Aujourd'hui, les jeux vidéo offrent des expériences plus immersives et donnent plus de pouvoir aux joueurs. Les développeurs de jeux vidéo disposent dorénavant d'un moyen pour gérer le large éventail de designs narratifs et de contenus adaptés aux longs projets de développement de jeux vidéo.

« Aujourd'hui, le développement de jeux AAA axés sur un narratif fournit des expériences de storytelling immersives comparables aux divertissements traditionnels comme les films et la télévision », a affirmé M. Kennedy. « Avec Celtx Gem, nous avons réuni les robustes outils de production médiatique et de développement de scénarios de Celtx et des outils de design narratif dans une solution unique afin d'améliorer la collaboration créative et d'aider les studios à raccourcir leurs pipelines de production. »

Pour savoir comment les créateurs de médias interactifs peuvent rationaliser leur production avec les outils de design narratif de Celtx, visitez www.celtx.com/gem.

À propos de Celtx

Celtx, une société Backlight, crée des logiciels basés sur le Cloud destinés aux premières étapes de la production médiatique, conçus pour permettre la collaboration, l'organisation et la production de projets médiatiques comme les films et la télévision, les spots publicitaires, les documentaires, les jeux et les médias interactifs, ainsi que les podcasts. Le logiciel de Celtx est utilisé par des créateurs et des sociétés du monde entier pour obtenir des flux de production rationalisés du concept jusqu'à la caméra. Pour plus d'informations, visitez www.celtx.com.

À propos de Backlight

Backlight est un spécialiste des technologies multimédia qui améliore nettement la conceptualisation, la production, la post-production et la distribution de contenus vidéo. Lancée en 2022 grâce à un financement de PSG, Backlight a racheté les entreprises de logiciels de médias ftrack, Celtx, iconik, Wildmoka et Zype. Les organisations en pointe dans la vidéo utilisent Backlight pour relever leurs défis commerciaux et opérationnels critiques. Visitez www.backlight.co pour obtenir de plus amples informations.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 19:50 et diffusé par :