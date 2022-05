PCI Pharma Services annonce une expansion considérable de sa production par le biais d'un investissement de 100 millions de dollars en Nouvelle-Angleterre, assurant ainsi une capacité mondiale à ses clients





PCI Pharma Services (PCI), une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), annonce aujourd'hui une expansion considérable de ses capacités en matière de technologie de remplissage-finissage aseptique des liquides et de lyophilisation stérile, procédé de fabrication majeur couramment utilisé pour les thérapies injectables et biologiques. La société investira 100 millions de dollars dans la construction et le perfectionnement d'installations de classe mondiale sur son campus de Bedford, dans le New Hampshire.

Après le rachat par PCI de Lyophilization Services of New England, Inc. (LSNE) en décembre 2021, le plan d'expansion prévoit une installation de plus de 4 600 mètres carrés, permettant à PCI d'élargir l'éventail de ses services en tant que CDMO mondiale, tirant parti de son expertise en matière d'emballage de produits biologiques et de fabrication spécialisée avec une installation multiproduit pour servir sa clientèle actuelle et future. L'installation hébergera une technologie de pointe, notamment une ligne de remplissage et de finition aseptique dotée d'un système de confinement entièrement isolé. Elle disposera également de deux lyophilisateurs jumelés avec des systèmes de chargement et de déchargement automatiques, dotés d'une capacité de 400 flacons par minute sur une ligne de remplissage-finissage stérile, afin d'accélérer la mise sur le marché et d'offrir plus rapidement aux patients des thérapies.

L'installation de Bedford assurera à PCI une longueur d'avance sur la demande croissante de solutions intégrées pour les petites et grandes molécules auprès des clients cliniques et commerciaux. Après la construction du Centre d'excellence clinique de la Nouvelle-Angleterre à Bridgewater, Massachusetts, annoncée récemment par PCI, le site de Bedford est idéalement placé afin d'offrir une plateforme centralisée à ses clients du Nord-Est. PCI prévoit également d'agrandir trois autres installations basées à Bedford, dotées de capacités supérieures de remplissage-finissage aseptique et de lyophilisation, afin de répondre aux besoins du marché et des clients spécialisés.

"Nous nous réjouissons de faire découvrir notre toute nouvelle installation à nos clients, qui s'inscrit dans notre stratégie globale visant à fournir des capacités intégrées de développement, de fabrication et de conditionnement de médicaments de bout en bout", a déclaré Salim Haffar, directeur général de PCI Pharma Services. "En investissant dans ces installations, PCI entend poursuivre le développement de nouvelles capacités dans le domaine des formulations complexes, du remplissage-finissage aseptique et de la lyophilisation, et répondre ainsi aux besoins de nos clients internationaux, alors que les produits biologiques poursuivent leur forte trajectoire de croissance."

Cette annonce clôture une série d'expansions mondiales réalisées par la société à travers plusieurs continents et cinq autres sites, dont Berlin, San Diego, Rockford, Illinois et Melbourne, Australie. Les sites PCI de San Diego et de Melbourne ont intégré des équipements de pointe offrant des capacités de remplissage et de finition aseptiques en février 2022 dans le but d'améliorer l'offre mondiale et de fournir la capacité nécessaire aux clients en phase initiale. La nouvelle installation de Bedford est destinée à la lyophilisation à haut volume, au remplissage de liquides et à la manipulation de produits multiples d'un format à l'autre. PCI poursuivra également le développement des capacités de ses autres installations de remplissage-finissage aseptique, notamment à León, en Espagne, et à Madison, dans le Wisconsin, et prévoit de recruter des équipes de fabrication supplémentaires, de mobiliser des capitaux et d'accroître la fourniture de thérapies susceptibles de changer la vie des patients.

Pour de plus amples informations concernant les capacités de PCI en matière de remplissage, de finition et de lyophilisation aseptiques, veuillez cliquer ici.

À propos de PCI Pharma Services

PCI est une CDMO mondiale leader qui fournit à ses clients des capacités intégrées de bout en bout en matière de développement, de fabrication et de conditionnement de médicaments, afin d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits et d'augmenter leurs chances de réussite commerciale. PCI apporte son expérience indiscutable après plus de 50 lancements de produits fructueux chaque année et plus de cinquante ans dans le secteur des services de santé. Nous avons actuellement 30 sites répartis dans sept pays (Australie, Canada, États-Unis, Irlande, Pays de Galles, Allemagne et Espagne) et plus de 4 300 employés qui travaillent pour offrir des traitements qui changent la vie des patients. Une technologie de pointe et des investissements continus nous permettent de satisfaire les besoins mondiaux en matière de développement de médicaments tout au long du cycle de vie du produit ? allant des capacités de fabrication à la mise sur le marché, en passant par la logistique des essais cliniques. Nos clients nous considèrent comme un prolongement de leur entreprise et un partenaire collaboratif avec un objectif commun : celui d'améliorer la vie des patients.

