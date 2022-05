En première mondiale, FSP For Surface Protection Ltd se rapproche de la production de traitements de surface neutre en carbone





FSP For Surface Protection Ltd, le fournisseur international de solutions de traitements de surface industriels, s'est fixé comme objectif environnemental d'avoir atteint la neutralité carbone pour sa propre production d'ici fin 2023. Il s'agissait d'un objectif complexe, mais FSP a relevé le défi et est vraisemblablement devenue la première société de traitements de surface au monde à y être parvenu.

Pour atteindre la neutralité carbone, FSP a analysé les émissions de carbone de chacune de ses usines de traitements de surface sur l'ensemble de l'année 2021. Cette analyse a pris en compte la consommation énergétique des procédés de fabrication, des machines et des équipements. Les émissions des locaux et des véhicules ont également été examinées. L'étude a montré que l'empreinte carbone de FSP (selon le protocole relatif aux GES, scope 1-2) pour l'année 2021 s'élevait à 6 430 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (t éq. CO2).

Les émissions varient de pays à pays, mais pour ce qui est de l'activité totale, les émissions proviennent principalement de la consommation électrique (63 %) et des sources fixes de combustion (29 %). La difficulté résidait dans le fait que l'entreprise possède des sites de production dans plusieurs pays et qu'elle exploite ceux-ci dans le cadre des processus de ses clients. Il n'était donc pas toujours simple de pouvoir influer sur les émissions.

Cependant, l'engagement de la société vis-à-vis de son objectif a été facilité par son travail de longue date en vue de réduire son empreinte carbone, par exemple en tablant sur la sélection des matériaux et l'optimisation des procédés de fabrication et de la consommation électrique. La société collabore également avec les clients et les fabricants de peinture pour mettre au point des peintures qui répondent encore mieux aux préoccupations environnementales et de durabilité.

Pour atteindre la neutralité carbone en respectant l'échéance fixée, l'entreprise compensera ses émissions restantes à l'aide de réductions d'émissions certifiées.

« Beaucoup de nos clients se sont fixé des objectifs de réduction de carbone dans le cadre de leurs opérations et un grand nombre d'entre eux visent la neutralité carbone. Notre travail soutient leurs objectifs tout en nous permettant d'asseoir notre position de leader du marché », déclare Jarno Huttunen, PDG de FSP.

FSP For Surface Protection Ltd est une des principales sociétés de traitements de surface industriels d'Europe. L'entreprise emploie plus de 300 professionnels sur le vieux continent. En 2022, le chiffre d'affaires de FSP s'élèvera à près de 26 millions EUR.

