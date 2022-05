OPEX® lance son système de tri robotique Sure Sort® en Europe





OPEX® Corporation, le chef de file mondial de l'automatisation de nouvelle génération qui fournit des solutions novatrices pour l'automatisation des entrepôts, documents et correspondances, exposera pour la première fois à LogiMAT, principal Salon commercial international dédié aux solutions intralogistiques et à la gestion des processus.

LogiMAT se tiendra du 31 mai au 2 juin à Stuttgart, en Allemagne. Les spécialistes de l'automatisation d'OPEX effectueront, en continu, des démonstrations en direct de son système de tri Sure Sort® et présenteront l'ensemble de ses solutions d'automatisation pour entrepôt, conçues pour aider les entreprises à prospérer.

"Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de présenter pour la première fois nos solutions au Salon LogiMAT", a déclaré John Sauer, directeur principal, Développement global, Automatisation de l'entrepôt, chez OPEX. "Depuis plus de 10 ans, OPEX est le chef de file de l'automatisation de l'entrepôt en Amérique du Nord. Alors que nous continuons de croître et d'élargir notre portée dans l'ensemble de l'Europe, nous sommes en mesure d'aider encore davantage de clients à trouver les solutions d'automatisation qui leur permettent d'améliorer leur flux de travail, d'accélérer le changement et de gagner en efficacité dans leur infrastructure."

Au début de l'année, OPEX a ouvert une nouvelle installation à Duisburg, en Allemagne, dans laquelle les clients et revendeurs ont la possibilité de tester et d'interagir avec la gamme de solutions d'automatisation d'entrepôts d'OPEX, y compris le système de tri Sure Sort.

Présenté en 2017, le système de tri robotique de petits articles Sure Sort a révolutionné l'exécution des commandes au sein des centres de distribution de commerce électronique du monde entier. Avec une panoplie compacte de points de tri adaptables selon l'échelle, ajustables en fonction de la taille de l'entrepôt et personnalisables via le faible encombrement d'un put wall à passage unique, Sure Sort traite, rapidement et précisément, jusqu'à 2 400 articles par heure avec une main d'oeuvre minimale.

Sure Sort gère facilement tout un éventail d'éléments, notamment cylindriques, précis, sous plastique et conditionnement alvéolaire, d'un poids pouvant aller jusqu'à 2,27 kg. Le système peut traiter des produits mesurant jusqu'à 38,1 cm de long, 30,48 cm de large et 15,24 cm de haut.

Les utilisations courantes de la solution Sure Sort incluent:

les applications d'exécution de commandes pour le commerce électronique;

la distribution aux détaillants physiques;

le tri/tri préliminaire de colis par code postal ou zone postale, pour réduire les frais d'expédition;

les kits promotionnels pour clubs "Article du mois" ou les kits de livraison de repas, par exemple;

la logistique des retours et le réapprovisionnement; et

le cross-docking des entrepôts, de détail et le tri par allée en cas d'espace disponible réduit.

OPEX est une société intégrée verticalement qui innove, conçoit, fabrique, vend et entretient l'ensemble de ses solutions automatisées, ce qui se traduit par le plus haut niveau de qualité de ses équipements, de fiabilité de ses opérations, de longévité de ses produits, ainsi qu'une expérience client exceptionnelle.

À propos d'OPEX

OPEX Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération, qui fournit des solutions uniques et innovantes pour l'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier. Avec son siège social à Moorestown, dans le New Jersey, aux États-Unis, et ses installations à Pennsauken, dans le New-Jersey, à Plano, au Texas, en France, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni et Australie, OPEX compte plus de 1 600 employés qui repensent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives pour résoudre les défis commerciaux d'aujourd'hui et de demain.

