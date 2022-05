#ThinkBeforeYouClick : Nate, le héros informatique de Wasabi, revient pour mettre en garde contre les dangers des ransomwares





Le nouveau message d'intérêt public de Wasabi Technologies vise à faire résonner la formation à la cybersécurité avec une approche ludique et constructive des pièges des ransomwares

BOSTON, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Wasabi Technologies , la société de stockage cloud tendance , a lancé aujourd'hui une nouvelle campagne numérique sur le thème de la sécurité, #ThinkBeforeYouClick (« Réfléchissez avant de cliquer »), mettant en scène le héros informatique « Nate » pour mettre en garde contre les dangers des ransomwares. La campagne #ThinkBeforeYouClick est le troisième volet de la série « Nate » de Wasabi, qui s'associe une fois de plus au créateur de contenu viral Penn Holderness de The Holderness Family, ainsi qu'à Holderness Family Productions et à la société de marketing numérique Walk West, pour inciter les gens à rester vigilants face aux pièges des ransomwares, à l'aide d'un concept multidimensionnel ludique et constructif.

La pierre angulaire de la campagne est le dernier clip de Nate, « Ballad of Ransomware », dans lequel il sensibilise le public aux pièges courants des ransomwares, comme cliquer sur quelque chose de stupide, ne pas mettre à jour ses mots de passe, se laisser prendre au piège des arnaques par e-mail du prince africain ou de tout ce qui semble « trop beau pour être vrai ». Le style caractéristique de Nate est utilisé pour rompre la monotonie de la formation typique à la cybersécurité, qui n'a toujours pas contribué à ralentir le nombre d'attaques de ransomware auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Selon The Long Road Ahead to Ransomware Preparedness , une nouvelle enquête d'Enterprise Strategy Group (ESG) auprès de professionnels de l'informatique et de la cybersécurité, 79 % des organisations interrogées ont déclaré avoir subi une attaque par ransomware au cours de l'année écoulée.

« Les cybercriminels extorquent des millions de dollars chaque année par le biais des ransomwares, et rien ne laisse présager un ralentissement. Toute personne disposant d'un ordinateur est exposée à une attaque, ce qui rend les entreprises vulnérables chaque jour. Nous devons trouver un moyen plus pertinent de communiquer le danger des cybercriminels aux employés de tous types d'organisations », a déclaré Julie Barry, vice-présidente du marketing et des communications mondiales de Wasabi Technologies. « À travers la voix de Nate et son approche originale, nous voulons que les équipes informatiques sachent que Wasabi les soutient. Nous ne proposons pas seulement un stockage cloud immuable, mais également des ressources éducatives qui accompagnent les équipes dans leur mission de lutte contre les ransomwares au sein de leur organisation ».

« Les données sont sans aucun doute l'actif le plus précieux d'une entreprise, et la protection de ces données contre les ransomwares est une priorité absolue pour moi et mon équipe », a déclaré Kyle Burnette, directeur de l'infrastructure informatique et de la sécurité, BrightStar Care. « Ce que j'apprécie particulièrement dans la campagne #ThinkBeforeYouClick de Wasabi, c'est qu'elle dénonce les cyber-attaques courantes d'une manière amusante et accessible qui retient l'attention des gens et leur rappelle de réfléchir à deux fois à leurs interactions en ligne ».

Il est clair que les ransomwares ne sont pas une question de si, mais de quand. Protégez-vous à l'aide de bonnes pratiques de sécurité éprouvées, notamment une formation régulière de sensibilisation aux ransomwares et une solide stratégie de sauvegarde et de récupération avec un stockage immuable dans le cloud . Pour plus de ressources, veuillez consulter wasabi.com/thinkbeforeyouclick et wasabi.com/ransomware .

