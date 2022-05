La Fondation Homeiku, qui propose une méthode pédagogique axée sur la valorisation et l'épanouissement (« Praise and Raise ») à plus de 500 000 personnes dans 18 pays à travers le monde, a publié son ouvrage en Espagne ...





La Fondation Homeiku, qui propose une méthode pédagogique axée sur la valorisation et l'épanouissement (« Praise and Raise ») à plus de 500 000 personnes dans 18 pays à travers le monde, a publié son ouvrage en Espagne, et lance ses services de valorisation mutuelle à l'étranger

La Fondation Homeiku {Ho-May-E-ku} publie son premier ouvrage (intitulé « El libro de las alabanzas ») en Espagne. La fondation propose la méthode Homeiku visant à l'épanouissement des individus grâce à la valorisation, à plus de 500 000 personnes dans 18 pays à travers le monde. Par le biais de la publication de son ouvrage en Espagne, ajoutée au lancement de ses services à l'étranger, la fondation entend renforcer sa mission visant à « faire briller tous les individus dans 196 pays, grâce à la méthode Homeiku. »

Abréviation de l'Éducation par la valorisation (ou « Praise Education »), Homeiku est une méthode pédagogique japonaise qui a été perfectionnée grâce à plusieurs études combinées en science cérébrale et en psychologie, ainsi qu'à l'expérience pédagogique constituée par M. Hara au fil des années. La méthode intrinsèque vise à soutenir le développement mental en enseignant à chaque individu à maximiser ses capacités grâce à la puissance des paroles valorisantes (« praise words »), avec pour objectif ultime d'atteindre l'épanouissement personnel.

Plus de 400 entreprises appliquent la méthode Homeiku dans le cadre de leurs activités, et la reconnaissance du succès de la méthode Homeiku à travers le monde a conduit à la publication de cet ouvrage en Espagne. Le contenu, publié au Japon en décembre 2016, a rencontré un franc succès dont témoignent ses 36 000 exemplaires en 12 tirages ; il a ensuite été traduit en Espagne et adapté à la culture européenne.

L'ouvrage se compose de quatre parties : 1) L'incroyable pouvoir des paroles valorisantes, 2) Les paroles valorisantes qui atteignent ou non le coeur d'une autre personne, 3) Les 12 règles simples pour complimenter de manière productive, et 4) Comment vivre heureux grâce aux paroles valorisantes. L'ouvrage est conçu pour aider les couples, les parents et les enfants, amis et collègues à améliorer leurs relations, sachant que les individus qui reçoivent des encouragements s'épanouissant et créant un cycle de bonheur dans leur vie quotidienne.

À propos de la Fondation Homeiku :

La Fondation Homeiku a été créée par M. Kunio Hara, qui a depuis lancé sa méthode de Valorisation dans plus de 400 entreprises à travers le monde. M. Hara a participé à deux TEDx, et écrit 20 ouvrages (traduits en anglais, espagnol, chinois et coréen). Il est également conseiller spécial auprès du Conseil pour la promotion de l'éducation nationale.

Vidéos TEDx :

https://www.youtube.com/watch?v=-oimrd7K59Q

https://www.youtube.com/watch?v=y5_vcu5fPAk

URL de publication :

https://www.esferalibros.com/libros/el-libro-de-las-alabanzas/

