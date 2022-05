Corona présente un goût de paradis avec Corona Tropical, la première boisson n'étant pas de la bière de la marque dans le portefeuille mondial





Corona lance dans le monde entier une nouvelle boisson légèrement pétillante avec un soupçon de vrai jus de fruit*

LONDRES, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Corona, une marque mondiale d'AB InBev, a annoncé le lancement de Corona Tropical, la première boisson alcoolisée légèrement pétillante de la marque, avec un soupçon de vrai jus de fruit*, disponible dans le monde entier. Corona Tropical est une boisson inclusive pour les consommateurs qui adhèrent au style de vie Corona mais qui cherchent une alternative à la bière. Corona Tropical est une nouvelle façon très rafraîchissante de déguster Corona. La toute dernière innovation de Corona est actuellement déployée dans le monde entier en Chine, en Colombie, au Pérou, au Panama, en Équateur et au Royaume-Uni. D'autres marchés seront lancés plus tard cette année, à commencer par le Canada.

Selon Research and Markets, la taille du marché mondial des eaux pétillantes alcoolisées devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 12 % au cours des prochaines années. Alors que de plus en plus de consommateurs du monde entier recherchent des boissons alternatives et hypocaloriques, Corona a créé un produit destiné aux consommateurs à la recherche du style de vie Corona, au-delà de la bière. Corona Tropical est une boisson alcoolisée rafraîchissante, sans sucre ajouté et avec moins de 100 calories par canette, disponible en plusieurs saveurs tropicales. Avec Corona Tropical, Corona élargit son portefeuille mondial de boissons pour offrir un nouveau goût de paradis, rafraîchissant et savoureux, en développant une catégorie totalement inconnue sur certains marchés du monde.

« Corona est une marque qui est née sous les tropiques et comme nous encourageons les consommateurs à adopter ce style de vie dans le monde entier, nous sommes ravis de proposer une nouvelle boisson Corona à ceux qui aiment la marque mais qui cherchent des options en dehors de la bière », a déclaré Felipe Ambra, vice-président mondial de Corona. « Notre mission est d'apporter le paradis aux gens du monde entier et c'est exactement ce que fait notre dernière innovation. Nous avons créé une boisson alcoolisée plus savoureuse et très accessible pour que tout le monde puisse profiter de la sensation du paradis à la manière de Corona. »

Pour souligner le goût naturel du vrai jus de fruit*, Corona installera des panneaux d'affichage de vrais fruits à cueillir dans certaines villes, en commençant par Londres et en se développant dans le monde entier en mai, donnant ainsi aux habitants la possibilité de s'immerger dans le goût et la sensation d'un paradis tropical. Les panneaux d'affichage de vrais fruits permettront aux consommateurs de cueillir des fruits directement dans la publicité et d'en déguster une tranche dans leur propre échantillon de Corona Tropical dans une oasis tropicale relaxante située à proximité. Et certains consommateurs chanceux de Corona Tropical auront même l'occasion de savourer leur prochaine Corona Tropical dans l'ultime destination paradisiaque réelle, Corona Island - pour se déconnecter de la réalité et se reconnecter à la nature. Pour avoir une chance de gagner un voyage pour eux et un ami, les buveurs de Corona Tropical sur les marchés participants peuvent partager une photo sur Instagram ou Twitter en dégustant Corona Tropical, suivre @corona et inclure #NewCoronaTropical ou #NuevaCoronaTropical pour avoir une chance de gagner. La promotion sera lancée sur certains marchés ce mois-ci pendant deux semaines, en commençant par le Royaume-Uni le 10 mai.

Au Royaume-Uni, la Corona Tropical a un taux d'alcoolémie de 4,5 % et est disponible en trois parfums : goyave et citron vert, framboise et citron, et pamplemousse et citronnelle. Sur les marchés d'Amérique latine, Corona Tropical a un taux d'alcoolémie de 4,2 % et est disponible en quatre parfums : citron et citron vert, pamplemousse et citron vert, ananas, mangue et citron vert, et fraise, cerise et citron vert. Corona Tropical se déguste toujours avec le rituel classique du citron vert de Corona. Les prix et la disponibilité varient selon les marchés.

*jus de fruits à base de concentré

À propos de Corona Global

Née au Mexique, Corona est la principale marque de bière du pays. Exportée dans plus de 180 pays, elle est également la bière mexicaine la plus populaire au monde. La Corona Extra a été brassée pour la première fois en 1925 à la Cervecería Modelo à Mexico. Corona a fait figure de pionnière de l'industrie de la bière en étant la première marque à utiliser une bouteille transparente laissant deviner la pureté et la grande qualité de ses produits. Le dessin de la bouteille est peint à la main et souligne notre engagement envers la qualité de nos emballages et notre patrimoine mexicain. Aucune Corona n'est complète sans son citron vert. Ajoutant naturellement du caractère, de la saveur et de la fraîcheur à notre bière, le rituel du citron vert fait partie intégrante de l'expérience unique Corona. La marque est synonyme de plage et célèbre les moments passés en plein air. Elle invite les gens à faire une pause, à se détendre et à profiter des plaisirs simples de la vie.

Corona a un engagement permanent de réduire le plastique. Depuis le partenariat conclu avec Parley pour les océans en 2017, l'entreprise a dépassé sa mission qui est de protéger 100 îles avant 2020, et continue de déployer des efforts cohérents de nettoyage à l'échelle mondiale.

À propos d'Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev est une société cotée en bourse (Euronext: ABI) basée à Louvain, en Belgique. Les actions de Budweiser font également l'objet de cotations secondaires aux bourses du Mexique (MEXBOL: ANB) et de l'Afrique du Sud (JSE: ANH), et la société détient un certificat américain d'actions étrangères à la Bourse de New York (NYSE: BUD). En tant qu'entreprise, nos ambitions sont immenses : notre rêve est tout simplement de rassembler et de créer un monde meilleur. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de répondre aux grands rendez-vous que nous donne la vie, de faire progresser notre industrie et d'avoir un impact significatif dans le monde. Nous sommes déterminés à créer de grandes marques qui résistent à l'épreuve du temps et à brasser les meilleures bières en utilisant les meilleurs ingrédients. Notre vaste gamme de plus de 500 marques de bières compte les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois®, les marques Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® et Michelob ULTRA®, que l'on trouve dans plusieurs pays, et des championnes locales comme Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® et Skol®. Notre patrimoine brassicole remonte à plus de 600 ans et s'étend sur différents continents et plusieurs générations, de nos racines européennes à la brasserie Den Hoorn de Louvain, en Belgique, à l'esprit pionnier de la brasserie Anheuser & Co. de Saint- Louis, aux États-Unis, en passant par la création de la brasserie Castle en Afrique du Sud, pendant la ruée vers l'or de Johannesburg, et par Bohemia, la première brasserie du Brésil. Forts d'une présence diversifiée sur le plan géographique et d'une exposition équilibrée aux marchés développés et en développement, nous tirons parti des forces collectives d'environ 169 000 collaborateurs dans près de 50 pays du monde entier. En 2021, AB InBev a déclaré des revenus de 54,3 milliards de dollars américains (en excluant les coentreprises et les entreprises associées).

