Appel à contribution - Le Commissaire à la santé et au bien-être veut entendre les acteurs du milieu des soins et services de soutien à domicile

QUÉBEC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) lance aujourd'hui un appel à contribution pour enrichir sa compréhension des enjeux entourant les soins et services de soutien à domicile au Québec.

Cet appel à contribution porte sur les programmes de soutien financier et ceux visant à offrir des services directs à la population. Il s'adresse à l'ensemble des acteurs de l'écosystème des soins et services de soutien à domicile : organisations publiques, communautaires et privées avec ou sans but lucratif, associations, intervenants, usagers, personnes proches aidantes, etc.

Les problématiques cernées, ainsi que les besoins et les priorités identifiées par les participants à la consultation, permettront au CSBE d'affiner sa compréhension de la situation et d'alimenter sa réflexion dans le cadre de la production de son rapport intermédiaire, dont la publication est prévue en décembre 2022.

L'appel à contribution, sous la forme d'un questionnaire à télécharger, sera en ligne jusqu'au 23 juin 2022 à https://www.csbe.gouv.qc.ca/mandats-speciaux/soutien-domicile/mandat.html.

« Il est important pour nous d'entendre les préoccupations des différentes parties prenantes dès l'amorce de nos travaux sur les soins et services de soutien à domicile. Leur contribution est incontournable pour mettre en lumière la réalité terrain, ainsi que les forces et les limites des programmes gouvernementaux actuels qui visent à répondre aux besoins des personnes en perte d'autonomie. J'invite donc tous les acteurs concernés à répondre à l'appel. »

- Joanne Castonguay, Commissaire à la santé et au bien-être

Le 9 mars 2022, le Commissaire à la santé et au bien-être a été mandaté par le gouvernement du Québec pour :

o Évaluer la performance du système de santé et de services sociaux eu égard à l'offre de services de soutien à domicile , plus spécifiquement quant aux soins et services qui sont destinés aux ainés ou aux personnes en perte d'autonomie (décret 223-2022);

o Analyser l'efficacité et l'équité des formules de financement qui sont liées à de tels services;

o Évaluer le niveau d'acceptabilité sociale relatif à la possibilité de favoriser le recours à des organismes communautaires ou à des entreprises du secteur privé aux fins de bonifier l'offre de tels services.

Les services de soutien à domicile visent à répondre à la volonté de la société québécoise de permettre aux personnes qui le souhaitent de vieillir à domicile.

Au Québec, les services de soutien à domicile sont offerts aux personnes ayant une perte d'autonomie ou une incapacité permanente ou temporaire, peu importe leur âge ou leur condition sociale. En 2020-2021, 397 702 personnes recevaient des services de soutien à domicile et 72 % d'entre elles avaient plus de 65 ans. Cela représente au total 24,4 millions d'heures de services ainsi offertes.

Au Québec, en 2020-2021, plus de 41 000 personnes seraient toujours en attente d'un service de soutien à domicile, et ces chiffres seraient sous-évalués.

Les personnes âgées en perte d'autonomie utiliseraient environ 61 % des heures de services offerts.

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

