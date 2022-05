E2open organise l'événement Host CONNECT 2022: The Europe Exchange





E2open Parent Holdings, Inc. (NYSE : ETWO), fournisseur sur réseau leader d'une plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement basée dans le cloud, critique et de bout en bout, lance aujourd'hui sa conférence client intitulée CONNECT 2022: The Europe Exchange, à Rotterdam, aux Pays-Bas. Cet événement à guichets fermés réunit plusieurs centaines de professionnels de la logistique, du commerce international et du négoce, issus des plus grandes organisations mondiales, afin d'explorer des solutions destinées aux chaînes d'approvisionnement complexes d'aujourd'hui.

« Nous sommes ravis d'accueillir nos clients à Rotterdam à l'occasion d'une deuxième conférence à guichets fermés avec la communauté E2open », a déclaré Michael Farlekas, président-directeur général d'E2open. « Comme son nom l'indique, cet événement est l'occasion de découvrir et partager de nouveaux moyens de bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes via la transformation numérique. Nos clients figurent parmi les meilleures entreprises au monde et, ensemble, grâce à la plateforme innovante d'E2open, nous pouvons contribuer au changement en direction d'une économie plus connectée. »

Avec plus de 25 sessions pédagogiques, l'événement CONNECT 2022: The Europe Exchange, comprend des sessions de groupe interactives conçues pour permettre aux « transporteurs, fabricants et distributeurs » de créer une plus grande valeur au sein de la chaîne d'approvisionnement, et optimiser les processus d'affaires qui mettent en valeur la puissante connectivité d'une plateforme unique. Les participants assisteront aux présentations d'experts, de clients et d'intervenants inspirants tels que Jo Malone, CBE, fondatrice et directrice artistique de Jo Loves. Sa session intitulée « Creating a Fragrance from the Ground Up » (Création d'un parfum de A à Z), soulignera l'importance de la passion, de la résilience et de la créativité pour surmonter l'adversité et réussir.

Les participants exploreront les dernières tendances, innovations et bonnes pratiques pour maximiser la fonctionnalité de leurs technologies de chaîne d'approvisionnement grâce à de nombreuses pistes. Plusieurs démonstrations pratiques seront proposées, ainsi que des sessions de groupe couvrant des thèmes tels que :

Études de cas menées par le client

Gestion collaborative de la fabrication et de l'approvisionnement

Détection de la demande et planification commerciale

Plateforme de bout en bout

Gestion du commerce international

Gestion des transports

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://europeconnect.e2open.com/en.

À propos d'E2open

Chez E2open, nous bâtissons une chaîne d'approvisionnement plus connectée et plus intelligente. Cela commence par la compréhension des contraintes en termes de demande, d'approvisionnement et de livraison en temps réel, et par la réponse à ces contraintes. En regroupant les données provenant des clients, des canaux de distribution, des fournisseurs, des sous-traitants et des partenaires logistiques, notre plateforme de chaîne d'approvisionnement, collaborative et agile permet aux entreprises d'utiliser les données en temps réel, en se servant de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour prendre des décisions plus intelligentes. Toutes ces informations complexes sont livrées dans une vue unique qui englobe vos écosystèmes de demande, d'approvisionnement, de logistique et de commerce international. E2open révolutionne tous les aspects. Demand. Supply. Delivered.tm Rendez-vous sur www.e2open.com.

E2open et le logo d'E2open sont des marques déposées d'E2open, LLC. Demand. Supply. Delivered. est une marque déposée d'E2open, LLC. Toutes les autres marques de commerce, marques déposées ou marques de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

