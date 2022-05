JSR Life Sciences lance « Similis Bio » pour permettre à ses partenaires d'accélérer le développement de médicaments biosimilaires





JSR Life Sciences, LLC (JSR) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle division commerciale, Similis Bio (Similis), qui gérera un programme de partenariat conçu pour permettre aux sociétés biopharmaceutiques d'améliorer l'efficacité et les coûts liés au développement de médicaments biosimilaires. Similis s'appuiera sur une expertise de base en matière de développement et de fabrication de produits biologiques, afin d'atténuer les difficultés inhérentes au développement de médicaments biosimilaires.

Similis fournit aux développeurs de médicaments biosimilaires des solutions conçues pour accélérer les délais de développement et réduire les coûts. En offrant des packs complets d'analytique et de développement de processus, Similis fournit aux entreprises les données nécessaires pour déterminer les cibles de médicaments biosimilaires appropriées, accélérer le développement de programmes précoces et réduire les coûts d'analyse. Les packs de données incluent des données sur les produits de référence, des procédures d'analyse, une expertise en matière de processus et des modèles de CFC à partir d'un modèle centralisé conçu pour fournir aux partenaires un accès à des packs de médicaments biosimilaires de qualité supérieure, à un prix inférieur à celui des autres modèles de développement.

En outre, Similis établira des accords de co-développement avec des sociétés partenaires afin de débuter en parallèle le développement de programmes de médicaments biosimilaires multiples, conférant aux partenaires le droit exclusif, sans toutefois constituer une obligation, d'acquérir des programmes multiples. JSR a conçu ce modèle de collaboration afin de réduire le risque d'annulation des programmes, et d'étendre les délais d'analyse de marché.

« Ce modèle permettra de transformer la stratégie bien au-delà des approches traditionnelles de développement de médicaments, en centralisant sous un même toit les données relatives aux produits de référence et l'expertise », a déclaré Jean-Pierre Wery, directeur technologique de JSR Life Sciences. « Similis réunit les compétences étendues des sociétés de JSR Life Sciences afin de relancer le développement de médicaments biosimilaires prometteurs. En améliorant les délais et les coûts de développement pour les fabricants de médicaments, un plus grand nombre de médicaments biosimilaires pourront être commercialisés plus rapidement. En fin de compte, cela se traduit par davantage de choix et moins de frais pour les patients. »

Les médicaments biosimilaires, forme générique des produits biologiques approuvés par la FDA, sont dérivés d'organismes vivants, ce qui les rend intrinsèquement complexes. Contrairement aux médicaments génériques à petites molécules, les médicaments biosimilaires ne sont pas entièrement identiques à leurs homologues de marque, c'est pourquoi un ensemble de données analytiques doit être recueilli pour assurer leur biosimilarité suffisante avec les produits de référence approuvés par la FDA, avec lesquels ils sont comparés. Ce processus exige des investissements coûteux et importants en termes d'expertise, de technologies de pointe et de recueil de données étendues, notamment des essais cliniques rigoureux destinés à garantir l'innocuité et l'efficacité du médicament biosimilaire. JSR a lancé Similis Bio pour réduire ces obstacles à l'entrée sur le marché, et promouvoir des programmes de développement plus productifs.

Pour en savoir plus sur Similis Bio, rendez-vous sur : JSRLifeSciences.com/similis.

Unité commerciale de JSR Corporation, JSR Life Sciences LLC transforme la santé humaine, en tant que partenaire stratégique et pionnier de l'industrie des sciences de la vie. Fort d'un long historique d'innovations autour des matériaux, JSR Life Sciences fournit des produits, des matériaux et des services spécialisés aux sociétés biopharmaceutiques et aux chercheurs universitaires. En collaboration avec ses filiales de classe mondiale, JSR Life Sciences propose des services intégrés de premier ordre, qui réduisent les risques liés à la sélection moléculaire, accélèrent les délais de développement biologique, augmentent les taux de réussite clinique, et permettent de développer de nouveaux diagnostics in vitro. Le réseau mondial des filiales de JSR Life Sciences comprend Crown Bioscience, KBI Biopharma, Inc., Selexis SA et MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. La société exploite des laboratoires de R&D et d'applications, ainsi que des sites de fabrication, et des bureaux de vente, dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur JSRLifeSciences.com.

