Aymium, leader des technologies propres, annonce le plus gros contrat de biocarbone avancé au monde pour son produit de remplacement du charbon





Aymium, principal producteur de produits renouvelables à base de biocarbone, a annoncé qu'il avait conclu un contrat d'approvisionnement à long terme pour son produit breveté de remplacement du charbon avec Hokuriku Electric Power Company et Nippon Steel Trading. Le contrat est le plus important au monde pour le biocarbone avancé et il soutiendra la première utilisation continue à grande échelle du biocarbone avancé pour remplacer le charbon dans la production d'électricité. Aymium produit le seul produit à carbone négatif démontré pour remplacer le charbon dans la production d'électricité.

« L'utilisation pionnière par Hokuriku des produits de pointe d'Aymium pour remplacer le charbon accélérera la transition vers l'abandon de la production d'électricité à base de combustibles fossiles et réduira les impacts environnementaux », a déclaré le PDG d'Aymium, James Mennell. « Les produits d'Aymium permettent de remplacer immédiatement le charbon par un produit renouvelable à bilan carbone négatif. Notre collaboration avec Hokuriku et Nippon Steel Trading fait progresser notre mission commune de décarbonisation et d'amélioration de l'environnement mondial ».

Chaque tonne de produit d'Aymium, lorsqu'elle est utilisée à la place du charbon, entraîne une réduction de plus de 2,5 tonnes de CO2 et une réduction de plus de 95% des émissions d'autres polluants provenant de l'énergie produite à partir du charbon, y compris le dioxyde de soufre et le mercure.

Le contrat historique et les avantages environnementaux qui en découlent ont été célébrés par l'ambassadeur des États-Unis au Japon, Rahm Emanuel. « L'accord de Hokuriku Electric Power pour l'achat des produits innovants à base de biocarbone renouvelable d'Aymium est une victoire pour les emplois américains, l'environnement et les exportations américaines. Les investissements japonais dans la technologie innovante d'Aymium, provenant à la fois de Hokuriku Electric Power et de Nippon Steel Trading, illustrent la puissance de la coopération entre les États-Unis et le Japon », a déclaré l'ambassadeur Emanuel.

Le produit renouvelable d'Aymium est créé par un processus sans combustion qui transforme la biomasse en biocarbone et biogaz à pureté élevée, récupère et recycle l'eau de la biomasse, tout en étant alimenté par une énergie renouvelable autogénérée. Le produit a été testé à l'échelle de la centrale électrique par Hokuriku, confirmant sa pertinence et ses avantages en remplacement du charbon fossile.

« Hokuriku s'engage à la décarbonisation et au renforcement de sa relation avec Aymium, dont la technologie brevetée présente un fort potentiel de croissance et contribue aux efforts de Hokuriku pour devenir neutre en carbone », a déclaré M. Koji Matsuda, président exécutif et directeur représentant de Hokuriku Electric Power Company.

Hokuriku a également annoncé une prise de participation dans Aymium. L'investissement de Hokuriku fait suite à 200 millions de dollars d'investisseurs de grandes sociétés mondiales du secteur de l'énergie et des métaux axées sur la décarbonisation, notamment Nippon Steel, Rio Tinto et Steel Dynamics.

« En tant que partenaire de ce contrat et investisseur dans Aymium, Nippon Steel Trading montre son engagement à faire progresser les technologies de réduction des émissions de carbone, qui auront un avantage immédiat et à court terme », a déclaré M. Yasumitsu Saeki, président et directeur représentant de Nippon Steel Trading Corporation. Nippon Steel Trading agit en tant que partenaire commercial d'Aymium et de Hokuriku et gère la logistique internationale pour l'approvisionnement de Hokuriku.

Aymium est une société de technologies propres basée au Minnesota, qui crée des produits renouvelables pour remplacer les combustibles fossiles et réduire l'impact environnemental des grandes industries mondiales, notamment les métaux, l'énergie et la production agricole. Les produits d'Aymium sont protégés par plus de 275 brevets émis ou en attente à l'échelle mondiale, et sont conçus pour substituer immédiatement les intrants basés sur les combustibles fossiles, sans avoir à recourir à une quelconque forme de modification des centrales. Le processus breveté d'Aymium transforme une biomasse à approvisionnement certifié durable en biocarbone, en recourant à une thermolyse intégrée.

Aymium construit deux installations de production supplémentaires, l'une à Williams, en Californie, et l'autre dans le nord-ouest du Pacifique, pour produire du biocarbone avancé destiné à Hokuriku. Aymium prévoit investir plus de 350 millions de dollars pour construire les installations qui devraient être opérationnelles en 2023.

À propos d'Aymium

Aymium crée des produits de biocarbone et de biohydrogène à haute valeur, qui peuvent être utilisés pour remplacer immédiatement les combustibles fossiles dans la production de métaux, d'énergie et de produits agricoles, ainsi que dans le cadre de la purification de l'eau et de l'air, sans contrainte de modification des équipements ou processus. Produits à partir de biomasse approvisionnée de manière durable, à base de bois récupéré et non utilisable, les bioproduits d'Aymium sont renouvelables, présentent un bilan carbone négatif et remplacent les combustibles fossiles à forte intensité d'émissions, tels que le charbon et le coke. La technologie de premier plan d'Aymium est soutenue par plus de 275 brevets émis ou en attente à l'échelle mondiale. Le siège social d'Aymium se situe dans le Minnesota.

À propos de Hokuriku Electric Power Company

Fondée en 1951, Hokuriku Electric Power Company est une société d'énergie complète visant à contribuer au développement de la région de Hokuriku grâce à un approvisionnement stable en énergie abordable et de haute qualité. La vision de l'entreprise pour l'avenir est de « se développer avec Hokuriku et d'offrir une nouvelle valeur à l'échelle nationale et à l'étranger », et elle étend ses activités au-delà de l'activité d'énergie électrique existante, tout en contribuant à des problèmes sociaux, tels que la lutte contre le réchauffement climatique, le développement durable de la région et la réalisation d'une société intelligente.

À propos de Nippon Steel Trading Corporation

Nippon Steel Trading Corporation est la principale société commerciale de NIPPON STEEL CORPORATION Group et a été créée en octobre 2013 via la fusion de Nippon Steel Trading Co., Ltd. et de Sumikin Bussan Corporation. La société ne cesse de croître en tant que société commerciale à spécialités multiples, opérant dans quatre branches d'activités clés intégrées : acier, approvisionnement industriel et infrastructure, textiles et produits alimentaires.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prévisionnelles concernant des événements futurs, notamment des déclarations liées aux nouvelles installations ainsi qu'à l'impact environnemental. Généralement précédées ou accompagnées de termes conditionnels habituels, tels que « anticipe », « a l'intention de », « croit », « estime, « prévoit », « cherche à », « projette de », ou « s'attend à », ou encore par les termes « pourrait », « fera » ou « devrait », ces déclarations doivent être comprises comme « prévisionnelles » et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dans le cadre des dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations ne valent qu'à cette date, et reposent sur les informations et hypothèses actuellement disponibles, que nous considérons comme raisonnables à cette date. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas une garantie de performance future, et nous déclinons toute obligation d'actualisation ou de révision de ces déclarations. En raison de nombreux facteurs, les résultats réels sont susceptibles de différer des résultats anticipés par ces déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 15:30 et diffusé par :