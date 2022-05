Unitas Global acquiert les actifs Network Business d'INAP





Unitas Global, une société de portefeuille de Digital Alpha, annonce aujourd'hui avoir acquis les actifs Network Business d'INAP, y compris INAP Japan, améliorant son portefeuille d'offres de services réseau qui permettent des environnements cloud hybrides. La combinaison de ces deux sociétés permet de créer une plateforme réseau de nouvelle génération à forte croissance axée sur la simplification de la façon dont les clients achètent la connectivité réseau, pour permettre le mouvement transparent des données entre les environnements en cloud et sur site.

La combinaison des technologies de réseau d'INAP, y compris son logiciel de routage intelligent breveté, Managed Internet Route Optimizer (MIRO), avec la plateforme Unitas Nexustm de conception et de tarification automatisées d'Unitas Global, et son réseau mondial Unitas Reachtm, crée une offre convaincante pour répondre aux besoins des entreprises qui modernisent leur infrastructure numérique. En outre, cette acquisition offre à Unitas Global une expansion significative vers plus d'un millier d'entreprises clientes multinationales ainsi qu'un réseau mondial desservant 18 marchés avec Performance IPtm.

« Nous sommes ravis d'avoir finalisé l'acquisition de Network Business d'INAP et ravis d'accueillir leurs clients, fournisseurs et employés au sein de l'équipe d'Unitas Global », a déclaré Patrick Shutt, PDG d'Unitas Global. « La nature disruptive de la stratégie de services de mise en réseau d'Unitas, qui permet des environnements cloud hybrides, est devenue de plus en plus évidente sur le marché. Cette acquisition représente la prochaine étape vers la réalisation de notre objectif, qui est de devenir le leader du marché en redéfinissant un cloud hybride agile pour l'entreprise », a confié pour sa part Grant Kirkwood, directeur technique d'Unitas Global.

Un avantage supplémentaire de la transaction est la synergie d'INAP qui devient un client stratégique d'Unitas Global. INAP continuera d'offrir des services de connectivité haute performance parallèlement à ses solutions de colocation et de cloud, élargissant encore son portefeuille avec les solutions de transformation de réseau d'Unitas Reachtm, notamment dans le cadre de l'annonce récente d'alliance avec PacketFabric.

« Il s'agit vraiment d'une transaction gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées. Unitas Global va continuer à fournir les services de haute qualité dont les clients bénéficient aujourd'hui, tout en investissant dans de nouvelles solutions pour permettre une transformation plus poussée des réseaux de demain », a déclaré Mike Sicoli, PDG d'INAP. « Nous sommes également impatients de travailler en partenariat avec Unitas Global pour proposer un portefeuille élargi d'offres de connectivité à nos clients de colocation et de cloud. »

« L'acquisition des actifs Network Business d'INAP est une preuve puissante de l'engagement de Digital Alpha à investir dans des réseaux transformateurs de nouvelle génération et à les développer, afin qu'ils fournissent une solution de mise en réseau en tant que service plus holistique sur le marché qui est actuellement fragmenté », a indiqué Rick Shrotri, associé directeur de Digital Alpha Advisors.

À propos d'Unitas Global

Unitas Global est un fournisseur mondial de services de réseau de prochaine génération offrant un accès périphérique automatisé et omniprésent à n'importe quel cloud, où qu'il soit. La combinaison de sa plateforme Unitas Nexustm et de son réseau mondial Unitas Reachtm permet à l'entreprise de proposer les environnements de réseau les plus transformateurs qui soient, environnements qui sont en outre faciles à concevoir, à acquérir et entièrement gérés. L'analyse en temps réel des exigences de prix et de performances fait d'Unitas Nexustm l'une des plateformes de mise sur le marché les plus avancées pour les FSG, les fournisseurs de cloud à grande échelle et les opérateurs de centres de données dans le monde entier. L'accès Unitas Reachtm, l'IP et le SDN permettent de bénéficier d'une connectivité réseau offrant l'agilité requise pour évoluer rapidement et prendre en charge les demandes croissantes des applications, en termes d'architectures réseau, de performance et de coûts. Unitas Global est une société de portefeuille de Digital Alpha Advisors. Apprenez-en davantage sur unitasglobal.com, connectez-vous avec Unitas sur LinkedIn, Twitter, et lisez son blog.

À propos d'INAP

INAP est un fournisseur mondial de solutions d'infrastructure hybrides sécurisées et axées sur les performances, permettant aux chefs de file technologiques de simplifier leurs parcours dans le cloud et d'accélérer l'innovation. La vaste suite de cloud bare metal d'INAP, de centre de données moderne, et de solutions de réseau et de sécurité optimisées aide les entreprises à déplacer de manière flexible et fiable leurs charges de travail vers la bonne destination au bon moment, pour maximiser les résultats de leur stratégie informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.inap.com.

À propos de Digital Alpha Advisors, LLC

Digital Alpha Advisors, LLC est une société d'investissement axée sur l'infrastructure et les services numériques qu'exige l'économie numérique en pleine expansion, avec un total d'actifs sous gestion de plus de 1,5 milliard USD. L'entreprise a conclu un accord de collaboration stratégique avec Cisco Systems, Inc. et s'est associée avec d'autres grandes entreprises de la Silicon Valley. Digital Alpha estime être la première entreprise à se concentrer sur les investissements en capital-investissement dans les opportunités de croissance importantes nécessaires pour soutenir l'économie numérique, y compris les réseaux de communication de nouvelle génération, les plateformes IdO pour les infrastructures urbaines et les plateformes de gestion de données basées sur le cloud. Digital Alpha a été fondée en 2017 par Rick Shrotri, ancien responsable de l'équipe Global Infrastructure Funds (GIF) de Cisco, et a clôturé son dernier fonds - Digital Alpha Fund II, LP - au début de l'année 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.digitalalpha.net.

