STL renforce l'ambition Gigabit de l'Europe et présente des solutions de mise en réseau optique à ANGA COM et FTTH Europe 2022





COLOGNE, Allemagne, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- STL [NSE: STLTECH], l'un des principaux intégrateurs de réseaux numériques de l'industrie, présentera ses solutions de réseau optique de bout en bout lors de prestigieux événements du secteur en Europe, ANGA COM à Cologne et FTTH Europe à Vienne.

Au cours de la dernière décennie, STL a travaillé en étroite collaboration avec les constructeurs de réseaux européens pour mettre en place la connectivité numérique entièrement fibrée, mais aussi les initiatives FTTx et 5G. Grâce à Metallurgica Bresciana et Optotec en Italie, ses installations de fabrication avancées de câbles à fibres optiques (OFC) et d'interconnexions optiques, STL a aidé à répondre à la demande pour la fibre, en accélérant son déploiement et en réduisant les délais et l'empreinte carbone globale en Europe et au Moyen-Orient.

STL a été en mesure de satisfaire les clients européens notamment grâce à Opticonn , sa solution ciblée de réseau optique de bout en bout prête pour la 5G. STL a amélioré sa solution Opticonn avec l'acquisition de Optotec , acteur européen dans les produits d'interconnexion optique. Il propose des racks, des sous-racks et des composants passifs pour le bureau central, des fermetures, des armoires et des socles pour les sites de fabrication en extérieur, des boîtes de terminaison et des prises pour les locaux des clients.

STL présente sa solution Fibre complète Opticonn, conçue spécialement pour répondre aux besoins du marché européen, à l' ANGA COM , du 10 au 12 mai au hall 8, stand D22 et à FTTH Europe 2022 , du 24 au 25 mai au stand P04. Opticonn comprend des produits optiques et des systèmes intégrés préconnectés, notamment

1. Stellar fibre : l'une des premières fibres insensibles à la macrocourbure G.657.A2 au monde, compatible avec les réseaux existants comprenant G.657.A1 et G.652D

2. Celesta Intelligently Bonded Ribbon Cable : un câble de fibre optique à haute densité d'une capacité de 6 912 fibres optiques

3. Yogalite micromodule cable : un câble construit à partir d'une technologie insensible à la flexion, qui réduit grandement le temps d'installation

4. Optical interconnect suite : un portefeuille qui comprend la solution Plug and Play pré-connectée pour terminal FTTx Opto Blaze et Opto Bolt Drop Cable, pour fermeture Optotec Max et Optotec CORC-Ribbon Optimised Splice Closure

Rahul Puri, directeur régional Europe chez STL, a déclaré : « L'Europe fait de grands progrès pour devenir une économie Gigabit et la mise en réseau optique joue un rôle clé. Pour la soutenir dans cette voie, nous continuerons à construire des produits optiques passionnants et innovants pour alimenter la connectivité numérique et connecter des milliards de personnes. Notre portefeuille de produits Opticonn appuiera les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de réseaux alternatifs et les gouvernements dans leurs projets nationaux haut débit, tout en accélérant le déploiement de la 5G dense en fibre dans la région. »

À propos de STL - Sterlite Technologies Ltd :

STL est l'un des principaux intégrateurs de réseaux numériques fournissant des solutions 5G tout-en-un. Nos capacités en matière de réseaux optiques, de services, de logiciels et de connectivité sans fil nous placent parmi les meilleurs acteurs de l'optique du monde. Ces capacités reposent sur des architectures convergées aidant les opérateurs de télécommunications, les sociétés de cloud, les réseaux citoyens et les grandes entreprises à offrir des expériences de nouvelle génération à leurs clients. STL s'associe à des fournisseurs de services du monde entier pour créer un avenir numérique vert et durable, conformément aux objectifs des ODD des Nations Unies.

STL a une forte présence mondiale en Inde, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine et au Brésil. Pour en savoir plus , contactez-nous .

stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1813614/STL_Optical_Networking_Solutions.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 14:31 et diffusé par :