BDO ET MICROSOFT ÉLARGISSENT LEUR ALLIANCE STRATÉGIQUE POUR AUGMENTER LEUR INCIDENCE COMMERCIALE DÉCOULANT DE L'EXCELLENCE NUMÉRIQUE SUR LE MARCHÉ INTERMÉDIAIRE





TORONTO, le 10 mai 2022 /CNW/ - BDO et Microsoft annoncent l'expansion de leur alliance stratégique en vue d'une collaboration axée sur la prestation de solutions créant de la valeur pour l'ensemble des clients du cabinet à l'échelle mondiale. L'alliance repose sur trois objectifs :

Créer de la valeur pour les clients du marché intermédiaire de BDO en augmentant l'incidence commerciale engendrée par l'excellence numérique;

Tirer profit de la technologique infonuagique Microsoft pour propulser les services numériques offerts par les cabinets de BDO et leurs conseillers;

Offrir les avantages de la technologie infonuagique Microsoft à un plus large auditoire.

Devant la complexité croissante du monde des affaires et les défis posés par les changements géopolitiques et environnementaux actuels, nous devons repenser notre approche en matière d'innovation afin de répondre aux besoins des entreprises, petites et grandes. Dans le cadre de ce partenariat de trois ans, BDO utilisera Microsoft Azure, Microsoft 365 et Microsoft Dynamics 365 pour offrir une gamme élargie de services et de solutions numériques novateurs à tous ses clients.

En plus de l'expérience et du savoir-faire approfondis que leur offre BDO en tant que chef de file du marché intermédiaire, pierre angulaire de la plupart des économies, les clients provenant de 164 pays et territoires et de l'ensemble des secteurs pourront profiter des offres de technologique infonuagique, de l'Académie de données et d'IA ainsi que du Centre de sécurité et de conformité de Microsoft pour favoriser la transformation numérique de leur organisation. Plus de 775 000 clients bénéficieront de cette initiative au cours des trois prochaines années, ce qui permettra à BDO de maintenir son engagement à répondre aux besoins de ses clients en matière de protection des données et de conformité. L'application d'intelligence artificielle de même que la gamme élargie de solutions et de services infonuagiques de Microsoft permettront aux conseillers de BDO d'offrir aux clients des solutions novatrices qui les aideront à générer des retombées positives pour la société et leur entreprise. De plus, BDO utilisera les applications infonuagiques de Microsoft, notamment Cloud for Sustainability, Cloud for Financial Services, Cloud for Healthcare et Cloud for Retail, pour offrir aux clients les solutions et services propres aux secteurs dont ils ont besoin pour transformer et faire croître leur entreprise.

Afin de se concentrer sur sa mission, « Des gens qui en aident d'autres à réaliser leurs rêves », BDO a effectué des investissements considérables dans ses propres services et savoir-faire numériques au cours des dernières années; sa collaboration élargie avec Microsoft l'aidera en ce sens. BDO a déjà largement déployé l'application Microsoft Teams, qui a permis d'accroître la collaboration et la productivité parmi ses employés à l'échelle des marchés et des domaines. Les conseillers de BDO pourront tirer profit de l'Enterprise Skills Initiative de Microsoft pour améliorer leurs compétences techniques et leurs connaissances des solutions Microsoft et ainsi acquérir des certifications en vue d'aider les clients du marché intermédiaire de partout dans le monde, de procéder à une transformation numérique et d'offrir de la valeur aux clients sur leur propre marché.

Voici ce que le PDG mondial de BDO, Keith Farlinger, avait à dire : « Je suis ravi que nous élargissions notre alliance stratégique avec Microsoft. Deux grandes marques internationales joignent leurs forces pour créer des occasions prometteuses d'accomplir leur mission dans le monde entier, soit aider les gens à réaliser leurs rêves. Avec le soutien de Microsoft, BDO renouvelle son offre de services-conseils et de services numériques gérés, ce qui favorise son excellence numérique et transforme sa façon de faire aux échelles mondiale et locale. Tirer profit des technologies Microsoft pour alimenter les services de BDO permettra d'ajouter de la valeur et de favoriser la croissance de nos clients et de notre organisation. »

Voici ce que le vice-président des réseaux de ventes mondiaux et chef des réseaux chez Microsoft, Rodney Clark, avait à dire : « Microsoft est fière de s'unir à BDO, un cabinet de services-conseils de confiance sur le marché intermédiaire, qui travaille étroitement avec les clients du marché intermédiaire au quotidien. Les connaissances commerciales approfondies de BDO, combinées aux solutions et services infonuagiques de Microsoft, permettront aux clients du monde entier de transformer leurs affaires et de croître. »

À propos de BDO Canada

Chef de file des services professionnels, BDO offre une vaste gamme de services en certification, comptabilité et fiscalité et de services-conseils. Forts de notre expertise en technologies de pointe et de l'accent que nous mettons sur les facteurs ESG, nous sommes fiers d'entretenir des relations à long terme avec nos clients au sein de nos collectivités à l'échelle du Canada et ailleurs depuis les cent dernières années dans pratiquement tous les secteurs d'activité.

Notre approche de l'expérience talent qui met les gens à l'avant-plan nous a fait gagner plusieurs prix, dont une place parmi les cent meilleurs employeurs du Canada pour l'année 2022.

Note à l'intention des rédacteurs

La prestation des services au sein du réseau international de cabinets membres indépendant de BDO est coordonnée par Brussels Worldwide Services BV, société à responsabilité limitée constituée en Belgique.

BDO International Limited (l'entité qui régit le réseau international de BDO), Brussels Worldwide Services BV et les cabinets membres sont des entités distinctes sur le plan juridique et ne peuvent être tenus responsables des actes ou des omissions de l'une ou l'autre de ces entités. Ni entente ni règlement du réseau BDO ne renferme de clause qui constitue ou sous-entend une relation de mandataire ou un partenariat entre BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV ou les cabinets membres du réseau BDO.

BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

En 2021, le revenu total en honoraires de l'ensemble des cabinets membres du réseau BDO, y compris les membres par l'entremise d'alliances exclusives, s'est élevé à 11,8 milliards de dollars américains.

Ces cabinets spécialisés en comptabilité, fiscalité et services-conseils fournissent des services professionnels dans 164 pays et territoires et comptent 95 414 employés dans 1 713 bureaux répartis dans le monde.

SOURCE BDO Canada LLC

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 13:35 et diffusé par :