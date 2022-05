Montreal Mini-Storage complète une série d'acquisitions dans les Laurentides pour 40M $





MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Montréal Mini-Storage a annoncé aujourd'hui une série d'acquisitions stratégiques totalisant 40 millions de dollars. Elle ajoute donc 1500 unités d'entreposage et près de 140 000 m2 (1 500 000 pi2) à son portefeuille. Ainsi, l'entreprise établie à Montréal vise à se positionner en tant que chef de file de son secteur dans les Laurentides, au Québec.

Elle détient maintenant cinq succursales pratiques dans des lieux récréatifs et touristiques - Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Val-Morin et Rawdon - pour mieux répondre à la croissance rapide de la population. En effet, depuis le début de la pandémie, plus de 25 000 personnes des centres urbains du Québec ont déménagé dans les Laurentides.

Étant donné que cet afflux de gens professionnels travaillant à distance ou retraités a entraîné une pression énorme sur les services de soutien existants, les nouvelles installations de Montréal Mini-Storage arrivent à point.

« De plus en plus d'individus s'établissent dans les Laurentides à l'heure actuelle et notre expansion a pour but d'appuyer cette transition », a expliqué Simon Berman, cofondateur et président de l'entreprise. « Nous avons conçu une expérience d'entreposage libre-service spécialement pour la tendance démographique récréative de cette région, tout en incluant le rapport qualité-prix et le professionnalisme qui ont fait notre réputation. Cet investissement, qui s'élèvera à près de 60 millions de dollars d'ici la fin de 2022, témoigne de notre confiance envers ce nouveau marché. »

Chaque site établi dans les Laurentides offre une expérience de réservation sans contact, un système automatisé d'entrée et de sortie, des unités d'entreposage propres dont la taille varie de 2,3 à 37,2 m2 (25 à 400 pi2), la surveillance vidéo, des espaces de stationnement adaptés aux VR, remorques et bateaux, ainsi que des services de location de voitures et de camions sur place (exclusivement à la succursale de Sainte-Adèle). Montréal Mini-Storage a aussi affecté un budget de 15 millions de dollars à l'amélioration et à l'agrandissement des locaux existants pour inclure des commodités supplémentaires.

« Nous avons très hâte d'introduire notre service à la clientèle de première classe dans ces nouveaux marchés et d'étendre notre présence au-delà de Montréal », a ajouté Jeffrey Climan, cofondateur et chef de l'exploitation.

Montréal Mini-Storage tient à embaucher de la main-d'oeuvre locale dans chacun de ces sites Laurentiens, de manière à soutenir la création d'emploi au sein de ces collectivités.

L'entreprise prévoit une trajectoire de croissance très dynamique dans la période à venir. Actuellement, elle détient 19 sites d'entreposage libre-service dans huit villes de la province et souhaite atteindre un espace de stockage total de 465 000 m2 (5 000 000 pi2) d'ici 2025 pour mieux servir sa précieuse clientèle.

À PROPOS DE MONTRÉAL MINI-STORAGE

Depuis 2004, l'entreprise Montréal Mini-Storage est fière de fournir des espaces de rangement pour vos divers besoins. Elle propose près de 9000 unités dans 19 succursales bien réparties au Québec. À titre de plus grande marque d'entreposage libre-service dans la province, elle a gagné la confiance de plus de 40 000 personnes satisfaites. Elle demeure fidèle à sa mission, qui consiste à offrir des sites de stockage et des solutions logistiques pour soutenir les collectivités et les gens dans les périodes transitoires de la vie.

Montréal Mini-Storage est une filiale d'Avenir immobilier, un groupe canadien axé sur le développement et la gestion d'importants projets industriels et commerciaux.

