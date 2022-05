Tacora Resources Inc. annonce la date de publication de ses résultats d'exploitation du premier trimestre de 2022 et celle de la conférence téléphonique qui aura lieu à cette occasion





MONTRÉAL, 10 mai 2022 /CNW/ - Tacora Resources Inc. (« Tacora » ou la « Société ») a annoncé qu'elle tiendra une conférence téléphonique le mercredi 8 juin 2022 à 11 h, heure de l'Est, afin de discuter de ses résultats financiers du premier trimestre de 2022. Ces résultats seront publiés sur le site https://www.tacoraresources.com/investors/ au plus tard le 30 mai 2022.

Pour accéder aux résultats financiers et aux renseignements de connexion à la conférence téléphonique, les parties doivent s'inscrire au préalable et attester qu'elles sont admissibles à obtenir l'accès. En vertu de l'acte de fiducie daté du 11 mai 2021 conclu entre Tacora Resources Inc., en tant qu'émetteur, et Wells Fargo Bank, National Association, en tant que fiduciaire et agent de garantie, relativement aux billets garantis de premier rang à 8,250 % échéant en 2026 (les « billets »), l'accès aux résultats financiers et à la conférence téléphonique est réservé aux parties suivantes :

a) le fiduciaire;

b) les détenteurs inscrits des billets;

c) les propriétaires réels des billets;

d) les acheteurs éventuels des billets qui ont attesté à Tacora Resources Inc. qu'ils sont des « acheteurs institutionnels qualifiés » au sens de l'article 144A de la Loi sur l'émission de valeurs mobilières ou des « non-Américains » au sens du règlement S de la Loi sur l'émission des valeurs mobilières;

e) les analystes en valeurs mobilières qui couvrent ou ont l'intention de couvrir Tacora Resources Inc. et les billets; et

f) les teneurs de marchés qui effectuent ou ont l'intention d'effectuer la tenue d'un marché pour les billets.

Si vous répondez à l'un ou à plusieurs des critères énoncés ci-dessus et que vous souhaitez accéder au site http://www.tacoraresources.com/investors/, mais que vous n'y avez pas encore obtenu l'accès, veuillez communiquer avec le service des relations avec les investisseurs à l'adresse [email protected] ou avec Joe Broking.

Personne-ressource pour les investisseurs et les analystes :

Joe Broking

Président et chef de la direction

Téléphone : +1 218 398-0079

Courriel : [email protected]

À propos de Tacora Resources Inc.

Tacora est une société privée qui met l'accent sur la production et la vente de produits de minerai de fer de grande qualité et de haute teneur qui améliorent l'efficacité et le rendement environnemental de la fabrication de l'acier. La société possède et exploite la mine Scully, un producteur de concentré de minerai de fer de 6 millions de tonnes par année située à Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Elle détient également la mine Sydvaranger, une mine située à Sør-Varanger, en Norvège, qui est actuellement inexploitée et pour laquelle une étude de faisabilité a récemment été réalisée en vue d'une expansion jusqu'à 4 millions de tonnes de concentré de minerai de fer par an. Les investisseurs en capitaux de la société comprennent des fonds gérés par Proterra Investment Partners LP, Aequor Holdings LLC, Cargill, Inc., un fonds géré par Orion Mine Finance, Titlis Mining AS et MagGlobal LLC. La totalité du concentré de la mine Scully est achetée et commercialisée dans le monde entier par une filiale de Cargill Inc. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur la Société à l'adresse www.tacoraresources.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations de nature prospective qui ont trait à nos attentes, nos croyances et nos intentions. Tous les énoncés autres que ceux qui portent sur des faits historiques sont des énoncés prospectifs ou sont susceptibles de l'être. Bien que Tacora estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs. Ils ne sont pas des garanties de performance future et les résultats réels peuvent donc différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs qui sont soumis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses qui pourraient entraîner des résultats différents de nos attentes. Les informations prospectives énoncées dans le présent communiqué reflètent les attentes de Tacora à la date du présent communiqué de presse et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Tacora n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Le présent communiqué de presse est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de billets garantis de premier rang de Tacora. Les billets garantis de premier rang de Tacora étaient offerts uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de l'article 144A de la Loi de 1933 sur l'émission de valeurs mobilières des États-Unis, dans sa version modifiée (« Loi sur l'émission des valeurs mobilières »), et à des non-Américains à l'extérieur des États-Unis en vertu du règlement S de la Loi sur l'émission des valeurs mobilières. Les billets garantis de premier rang de Tacora n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi ou des règlements sur l'émission des valeurs mobilières d'un autre territoire. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des Américains, sauf aux termes d'une dispense des exigences d'enregistrement de la Loi sur l'émission des valeurs mobilières ou dans le cadre d'une transaction non soumise à ces exigences.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/789074/Tacora_Resources_Logo.jpg

SOURCE Tacora Resources Inc.

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 13:09 et diffusé par :