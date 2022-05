Transition écologique - VSP encourage l'utilisation des couches lavables et des produits d'hygiène féminine durables





MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Lors de sa dernière séance, le conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a accordé une contribution financière de 25 000 $ à l'organisme communautaire Espace-Famille Villeray dans le cadre du Programme de subvention de couches lavables et produits d'hygiène féminine durables. Avec ce financement, puisé à même les surplus, l'Arrondissement souhaite encourager le réemploi et les efforts de réduction à la source afin de favoriser la transition écologique.

« Considérant que chaque bébé utilise entre 5 000 et 7 000 couches jetables et que chaque couche jetable prend entre 300 et 500 ans à se décomposer dans l'environnement, on constate rapidement que ce n'est pas viable à l'heure où nos sites d'enfouissement débordent. On sait que le coût de démarrage pour l'achat de couches lavables ou de produits d'hygiène durables est souvent un frein. Mais l'investissement de départ est vite rentabilisé et l'aide financière qu'on offre peut faire une différence au moment de se lancer. Donc, au final, c'est plus économique et plus écologique », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Accueillir son bébé de manière éco-responsable

L'Arrondissement maintient pour la quatrième année consécutive son programme de subvention pour l'achat ou la location de couches lavables. Ce dernier vise à inciter les familles à réduire leur empreinte écologique tout en leur permettant d'éviter les coûts élevés engendrés par l'achat de couches jetables. Les parents résidents de l'arrondissement ayant des enfants de moins de 36 mois peuvent ainsi se prévaloir de cette mesure qui offre un remboursement de 75 % jusqu'à un maximum de 150 $.

Les lingettes lavables, les culottes d'entraînement et les couches maillots sont également éligibles à l'allocation.

Espace-Famille Villeray offrira en parallèle plusieurs ateliers de formation sur l'utilisation des couches lavables.

Renouvellement des subventions pour l'achat de produits d'hygiène féminine durables

Conforté par le succès rencontré l'an dernier, l'Arrondissement renouvelle son soutien en faveur de l'achat de produits d'hygiène féminine durables. Les personnes intéressées peuvent être remboursées à hauteur de 75 % sur un montant total pouvant aller jusqu'à 75 $.

Outre les serviettes hygiéniques, il est aussi possible de demander une subvention pour l'achat de culottes, coupes, éponges et maillots de bains menstruels lavables ou tout autre produit d'hygiène féminine réutilisable. À noter qu'une seule demande par foyer sera acceptée par période de 2 ans.

Effectuer sa demande de remboursement en ligne

Les résidentes et résidents qui souhaitent bénéficier du programme de subvention des couches lavables ou des produits d'hygiène féminine durables sont invités à vérifier leur éligibilité en consultant les critères d'admissibilité et, le cas échéant, à remplir le formulaire en ligne concerné en y joignant toutes les pièces justificatives requises. Toute demande doit être acheminée dans les 6 mois suivants le(s) achat(s).

Les subventions seront distribuées à compter d'aujourd'hui, à partir de 14 h, jusqu'à épuisement des fonds alloués au Programme.

