Le Conseil du stockage d'énergie de longue durée nomme Julia Souder au poste de directrice générale





Un vétéran du DOE, du NRDC et de la NERC chargé d'accélérer le déploiement des technologies LDES pour soutenir la décarbonisation rapide

BRUXELLES, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le Conseil du stockage d'énergie de longue durée (le « Conseil ») a annoncé aujourd'hui que Julia Souder, vétéran de l'énergie et de l'environnement, a été choisie pour être la première directrice générale de l'organisation. Julia Souder dirigera la stratégie et la vision du Conseil pour permettre l'avancement du stockage d'énergie de longue durée au premier plan de la transition énergétique mondiale.

Les principales responsabilités de Julia Souder consistent à orienter le Conseil dans la réalisation de sa mission tout en s'engageant avec les membres, l'industrie, les gouvernements et d'autres parties prenantes pour favoriser l'adoption mondiale du stockage d'énergie de longue durée. L'annonce fait suite à la formation du premier conseil d'administration du Conseil le mois dernier.

Julia Souder possède plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, plus récemment en tant que directrice générale de la Long Duration Energy Storage Association of California (LDESAC). Au cours de cette expérience, elle a dirigé l'éducation et la sensibilisation des développeurs de stockage d'énergie de longue durée émergents et existants, en mettant l'accent sur son importance pour la fiabilité du réseau et la réalisation des objectifs climatiques.

« Le stockage d'énergie de longue durée est un élément crucial pour la construction d'un avenir énergétique renouvelable », a déclaré Julia Souder. « La promotion de l'innovation et l'accélération du déploiement de technologies de stockage d'énergie de longue durée sont essentielles à nos efforts mondiaux de décarbonisation. Je me réjouis à l'idée de travailler avec nos membres de plus en plus nombreux à l'échelle mondiale pour éduquer le public et adopter un système d'énergie renouvelable à 100 % qui place le stockage d'énergie au coeur. »

Julia Souder milite depuis longtemps en faveur des technologies d'énergie propre et travaille activement pour soutenir les technologies respectueuses de l'environnement et les politiques équitables. Auparavant, Julia Souder a occupé des postes de direction au National Resources Defense Council, à Clean Line Energy Partners, à la North American Electric Reliability Corporation, au département de l'Énergie des États-Unis et en tant qu'entrepreneur chez JAS Energies LLC.

À propos du Conseil LDES

Le Conseil LDES est une organisation mondiale à but non lucratif dirigée par des cadres, qui regroupe des fournisseurs de technologie, des fournisseurs d'équipement, des sociétés d'énergie renouvelable, des services publics, des opérateurs de réseau, des investisseurs et des consommateurs finaux. Il vise à accélérer la décarbonisation du système énergétique à moindre coût pour la société en stimulant l'innovation, la commercialisation et le déploiement du stockage d'énergie de longue durée. Le Conseil LDES fournit des informations et des conseils factuels aux gouvernements, à l'industrie et à la société en général, en s'appuyant sur l'expérience de ses membres, notamment des sociétés énergétiques de premier plan, des fournisseurs de technologie, des investisseurs et des utilisateurs finaux. www.ldescouncil.com.

