Taoglas Waste Technologies et TELUS proposent des solutions et des services de gestion plus intelligente des déchets





Exposition WasteExpo ? Taoglas Waste TechnologiesMC, le principal fournisseur de solutions de planification des ressources de l'entreprise pour la gestion intelligente des déchets, a annoncé une collaboration stratégique avec TELUS, chef de file mondial en technologie des communications. Cette collaboration permettra d'améliorer la vie des citoyens et d'accroître l'efficacité et la durabilité des communautés, grâce à une solution de pointe pour la gestion intelligente des déchets. En alliant les solutions pour villes intelligentes de TELUS à la plateforme logicielle Taoglas Waste InsightsMC, les municipalités sont en mesure d'optimiser les opérations des systèmes de gestion des déchets.

Selon le Groupe de la Banque mondiale*, plus de deux milliards de tonnes de déchets municipaux solides sont produites chaque année. Plus d'un tiers de ces déchets sont mal gérés en étant envoyés dans des décharges à ciel ouvert ou en étant brûlés. Les prévisions indiquent une augmentation de 70 pour cent des déchets solides au cours des prochaines années. Si la gestion des déchets ne change pas, cette crise mondiale des déchets va s'aggraver.

En collaboration avec TELUS, la solution Taoglas Waste Insights apporte une réponse à cet important défi de plusieurs manières :

Il est désormais possible d'augmenter l'efficacité et d'améliorer la durabilité en faisant le suivi et l'analyse du mouvement des déchets à l'aide de capteurs et de différents aperçus et analyses approfondies.

Des économies opérationnelles et d'infrastructure peuvent être réalisées en réduisant le nombre de véhicules et de poubelles. Les coûts de carburant et de service seraient également réduits.

Il est possible d'améliorer l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, les débordements de poubelles, le bruit et la consommation de carburant.

À propos de cette initiative, Marshall Berkin, vice-président, Solutions d'industrie, TELUS Solutions d'affaires, a déclaré : « Nos solutions pour les villes intelligentes permettent aux villes de fonctionner plus efficacement. Les systèmes de gestion des déchets peuvent être grandement améliorés grâce à ces technologies novatrices. Nous sommes heureux de faire équipe avec Taoglas Waste Technologies pour fournir des solutions intelligentes de gestion des déchets partout au Canada. Ces solutions offrent des avantages commerciaux utiles et, surtout, améliorent notre environnement de manière durable. »

En tirant parti de la technologie pour optimiser le partage d'information, TELUS obtient de meilleurs résultats pour les personnes et les entreprises de nos communautés en améliorant la sécurité publique, en favorisant la durabilité et en bonifiant les opérations grâce à des solutions axées sur les personnes.

Leon Hayes, premier vice-président et directeur général de Taoglas Waste Technologies, a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler avec TELUS dans le cadre de notre vision commune de fournir aux gestionnaires de villes intelligentes des technologies innovantes pour améliorer la vie de tous les citoyens. Cette collaboration judicieuse nous permet de réunir un ensemble complémentaire de compétences et d'expériences dans les domaines de la connectivité, de la gestion des déchets ainsi que de l'expertise en conception d'équipements et de logiciels. »

Pour en savoir plus sur les solutions pour villes intelligentes de TELUS, veuillez consulter telus.com/smartcity.

À PROPOS DE TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans 28 pays.

Motivés par la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

À PROPOS DE TAOGLAS WASTE TECHNOLOGIES

Taoglas Waste Technologies crée des solutions intelligentes et durables pour les déchets grâce à la technologie. Ces solutions outillent les entreprises, connectent les villes et permettent à l'industrie des déchets de mieux gérer ses actifs. Taoglas Waste Technologies a pour mission d'intégrer la technologie dans les industries qui utilisent le plus de ressources au monde afin de favoriser l'efficacité, d'améliorer les résultats opérationnels et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La gamme de solutions matérielles et logicielles intelligentes s'intègre parfaitement aux processus opérationnels existants et transforme la gestion des déchets grâce à des informations et des analyses approfondies. La solution Taoglas Waste Insights est le principal système de planification des ressources de l'entreprise pour la gestion intelligente des déchets, destiné aux entreprises et aux municipalités.

Taoglas Waste Technologies appartient à Taoglas, un chef de file mondial dans le domaine des technologies avancées pour un monde plus intelligent. Grâce à une expertise de classe mondiale en matière de conception, de conseil et d'ingénierie, ainsi qu'à des centres d'assistance et d'essai dans le monde entier, Taoglas dispose d'une expertise éprouvée dans les secteurs du transport, de la gestion des déchets, des soins de santé connectés, des villes intelligentes et des bâtiments intelligents.

Pour en savoir plus sur Taoglas Waste Technologies, consultez le site waste.taoglas.com.

