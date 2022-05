L'exposition internationale de l'industrie du Big Data de Chine 2022 se tiendra en ligne le 26 mai





GUIYANG, Chine, 10 mai 2022 /PRNewswire/-- Le 7 mai 2022, la conférence de presse de l'Exposition internationale de l'industrie du Big Data de Chine (ci-après dénommée « Expo numérique ») s'est tenue à Guiyang, annonçant que l'Expo numérique 2022 prendra la forme d'une conférence cloud d'une journée, qui se tiendra en ligne le 26 mai 2022, selon le Comité d'organisation de l'Exposition internationale de l'industrie du Big Data de Chine.

L'Expo est la première exposition nationale au monde sur le thème du big data, qui s'est tenue pendant sept sessions consécutives. Elle est devenue un événement international permettant de montrer les dernières réalisations et de diriger le développement de l'industrie, ainsi qu'une plateforme de classe mondiale pour échanger des idées de développement et créer des opportunités de coopération.

L'exposition s'en tiendra au thème annuel « se saisir de la nouvelle machine numérique, profiter de la valeur numérique », continuera à adhérer au concept de « vision globale, hauteur nationale, perspective de l'industrie, position de l'entreprise » et à l'objectif « haut de gamme, spécialisation, internationalisation, industrialisation, durable ». Elle mettra en évidence le principe d'« économie simple, pragmatique et efficace », accélérera l'intégration de l'économie numérique et de l'économie réelle, permettra la transformation et la mise à niveau des industries traditionnelles, et organisera des activités en ligne, notamment la « cérémonie d'ouverture », le « Digital Valley Forum », le « communiqué de presse de l'Expo numérique ».

Au cours de cette période, des personnes de tous horizons seront invitées en ligne à organiser 8 forums sur des sujets de pointe tels que « l'informatique », « la sécurité des données » et « le métavers », et les prix des principales réalisations scientifiques et technologiques mondiales en matière de big data ainsi que les réalisations des entreprises seront publiés le jour de l'Expo.

Ces dernières années, l'Expo numérique est progressivement devenue une vanne de développement du big data et une plateforme internationale et professionnelle, tout en créant des opportunités et en rassemblant des ressources pour le développement du big data dans la province du Guizhou. L'économie numérique est devenue la première en Chine pendant six années consécutives. Guiyang Guian est devenu l'une des régions comptant le plus grand nombre de centres de données de très grande taille au monde. Le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'industrie des services logiciels se classe parmi les premiers en Chine, le premier à réaliser le réseau et les données des départements gouvernementaux et à construire la plateforme gouvernementale numérique unifiée et l'échange de big data en Chine, approuvé pour construire un réseau informatique intégré national noeud central national, etc. Le big data est devenu une « belle carte de visite » dans le Guizhou.

