LE 17 MAI 2022, POINTE-À-CALLIÈRE CÉLÈBRERA SON 30e ANNIVERSAIRE !





Une journée festive pour se replonger collectivement

dans l'histoire de Montréal et de son musée.

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le 17 mai 2022, alors que Montréal soufflera sa 380e bougie, Pointe-à-Callière célèbrera ses 30 ans. Pour souligner ce double anniversaire, la cité d'archéologie et d'histoire de Montréal accueillera le public gratuitement toute la journée et lui réserve quelques surprises, sur place mais aussi en ligne.

Une journée anniversaire festive, pour célébrer et se souvenir ...

Le 17 mai, « Donnez ce que vous voulez » : de 10 h à 17 h, l'entrée au Musée est gratuite et les visiteurs qui le souhaitent sont invités à effectuer un don du montant de leur choix pour profiter des expositions permanentes et temporaires de Pointe-à-Callière. Les dons seront remis à la Fondation Pointe-à-Callière afin de soutenir la mission et les projets du Musée. À découvrir ce printemps : l'exposition « événement » VIKINGS - Dragons des mers du Nord, ainsi que Coup de coeur ! Nos collections s'exposent, une exposition « anniversaire » qui célèbre Montréal à travers 400 objets issus des collections du Musée.

Par ailleurs, une surprise de taille attend le public à l'extérieur pour célébrer en grand ! Entre 12 h et 13 h, deux artistes mystères, à l'avant plan de la scène montréalaise et de renommée internationale, s'installeront au piano public sur la place Royale pour des performances musicales uniques. À quelques pas de là, l'Arbre à souhaits du Musée, une installation artistique et participative, offrira aux visiteurs de suspendre un petit mot, voeux, message d'amour ou encore idées pour le futur de Montréal !

La fête se poursuit en ligne avec le quiz « Bonne fête Montréal ! ». Entre le 17 et le 23 mai, en testant ses connaissances sur l'histoire récente de la ville, le public pourra tenter de remporter le grand prix anniversaire de Pointe-à-Callière ! Le ou la gagnant(e) sera connu(e) le mardi 24 mai. En savoir plus.

Par ailleurs, une publication spéciale « anniversaire », Pointe-à-Callière, 30 ans d'histoires, retrace les moments forts de l'histoire de Montréal et de son musée. Consulter la publication.

La programmation complète du 30e anniversaire de Pointe-à-Callière est disponible sur pacmusee.qc.ca/30ans.

Balado Raconter Montréal : dévoilement de nouveaux épisodes avec des invités de marque

Le 17 mai seront également dévoilés 5 nouveaux épisodes de la série balado Raconter Montréal. Lancé en 2021 par Pointe-à-Callière et Coyote audio, ce balado animé par la comédienne Émilie Bibeau entraîne les auditeurs à la découverte de la vie montréalaise à l'époque de la Nouvelle-France. Dans une formule renouvelée, des invités de marque ont été conviés à poser un regard personnel et contemporain sur les passionnants récits délivrés par les spécialistes du Musée, tissant ainsi des liens entre l'histoire, l'archéologie et le Montréal d'aujourd'hui. Avec la participation de : Rose-Aimée Automne T. Morin, Colombe St-Pierre, Mylène Paquette, Xavier Watso et Laurent Turcot.

Écouter la bande-annonce : https://share.transistor.fm/s/349f8424

En savoir plus

Un lieu de mémoire pour les générations futures

Seule métropole en Amérique du Nord à connaître son lieu de fondation, Montréal se dotait en 1992 d'un complexe muséal pour préserver et mettre en valeur son histoire à l'endroit même de sa fondation. Érigé sur une concentration de sites archéologiques et historiques d'importance nationale qui témoignent de milliers d'années d'activité humaine, de 4 500 ans jusqu'à nos jours, Pointe-à-Callière a pour vocation de faire connaître et aimer le Montréal d'hier et d'aujourd'hui. Une mission que l'institution mène depuis 30 ans avec passion et engagement !

« Indissociable des sites authentiques qu'elle abrite, la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal constitue un précieux legs pour tous les Montréalais et les générations à venir », souligne Anne Élisabeth Thibault, directrice générale du Musée. « Un patrimoine exceptionnel que le Musée protège et rend accessible toute l'année à travers ses expositions et ses nombreuses activités culturelles et éducatives. Sous Place D'Youville Ouest, un site archéologique majeur dans l'histoire de Montréal et du Canada requiert notre attention : celui du marché Sainte-Anne et du parlement de la province du Canada. En soufflant nos 30 bougies, animés des mêmes motivations qui ont mené à la création du Musée en 1992, notre voeu d'avenir le plus cher sera de redonner ce joyau patrimonial aux citoyens. »

En 30 ans, le Musée a su se tailler une place de choix tant auprès du public que de la communauté muséale et scientifique nationale et internationale. Grâce à la confiance accordée par plus de 250 institutions à travers le monde, le Musée donne aux Montréalais et Montréalaises un accès au patrimoine de l'humanité, tout comme il fait découvrir la richesse de notre histoire locale, à travers des expositions temporaires. Des expositions à la fine pointe de la technologie et des connaissances scientifiques les plus à jour. Tissant des liens entre le passé et le présent, elles sont également une occasion de faire découvrir l'héritage et l'apport inestimable des diverses communautés vivant à Montréal. Pour exemple, les récentes expositions Montréal à l'italienne (10 mars 2021 - 16 janvier 2022) ou encore, présentement, l'exposition internationale VIKINGS - Dragons des mers du Nord qui intègre un interactif pour découvrir les communautés scandinaves de Montréal.

Reconnue comme un lieu de mémoire, Pointe-à-Callière est aujourd'hui le seul musée d'archéologie d'envergure au Canada, mais aussi le musée d'histoire le plus fréquenté à Montréal : plus de 10 millions de visiteurs ont franchi ses portes depuis sa création. Coeur battant du Vieux-Montréal, il offre toute l'année de nombreuses activités culturelles gratuites, citoyennes et familiales, comme en témoigne la programmation des 30 ans.

À propos de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd'hui le plus grand musée d'archéologie au Canada et le musée d'histoire le plus fréquenté de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d'enrichir les connaissances, de mettre en valeur et faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d'éducation, d'inclusion et d'initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalais.es et les touristes.

Pointe-à-Callière, fière partenaire de la ville de Montréal.

Visuels presse : https://pacmedias.com/portals/downloadcollection/C34771B77EFBF1A28CAC9EBAEE23924B

