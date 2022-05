Crosslake Fibre rejoint l'écosystème d'interconnexion de Cologix, apportant des connexions sous-marines uniques entre Toronto, Chicago et New York





DENVER et TORONTO, 10 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d'interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Crosslake Fibre , un fournisseur international de services réseau (NSP) et développeur de réseaux fibre sous-marins et terrestres uniques. Crosslake Fibre a conclu un contrat pour des services d'espace et électriques dans l'installation TOR1 de Cologix, où il permet aux clients de stocker, de gérer et de transmettre des données via le seul câble sous-marin de type cross lake, à haute densité et à fibre optique en Ontario, reliant les marchés financiers et technologiques vitaux de Toronto, au Canada, à New York et Chicago.



« L'installation Cologix du 151 Front Street est un emplacement hautement stratégique pour l'interconnexion à nos services de réseau uniques, » a déclaré Fergus Innes, directeur commercial de Crosslake Fibre. « Aucun autre fournisseur n'avait la combinaison de l'emplacement, de l'accès, de l'espace, de la capacité et du service. La plateforme Cologix nous donne accès à plus de marchés, de transporteurs, de fournisseurs infonuagiques et de pays. Cologix s'adapte à la demande croissante de connectivité sous-marine et est bien positionnée pour évoluer à nos côtés. »

« Nous sommes fiers que Crosslake Fibre ait choisi de s'associer avec nous pour cette offre innovante », a déclaré Laura Ortman, présidente et chef des revenus de Cologix. « Le fait d'héberger le point d'atterrissage du câble sous-marin de Crosslake Fibre à Toronto, qui traverse le lac Ontario, ouvre un corridor supplémentaire entre le Canada et les États-Unis, qui est la route la plus rapide et la plus directe de Toronto à New York et Chicago. Ensemble, nous partageons une vision permettant de connecter le monde à des vitesses plus élevées grâce à une latence réduite. »

Cologix exploite sept suites distinctes à TOR1, situé au 151, rue Front, qui est le plus grand et le plus important hub de télécommunications au Canada et qui abrite le Toronto Internet Exchange (TorIX). Avec plus de 20 000 interconnexions, plus de 600 réseaux, plus de 300 fournisseurs infonuagiques et 29 accès directs en Amérique du Nord, l'écosystème d'interconnexion de Cologix offre des connexions à haut débit supérieures et un vaste choix d'options aux clients.

« L'ajout de Crosslake Fibre à notre marché de Toronto renforce davantage la position de Cologix en tant que premier fournisseur d'interconnexion pour les entreprises nord-américaines», a déclaré Laura Ortman. « Ce partenariat aide à répondre à la demande croissante pour de la capacité de fibre supplémentaire, qui a été accélérée par le boom technologique de Toronto. De grandes entreprises technologiques y ont installé des bureaux et il est positionné pour être la prochaine Silicon Valley. »



« Toronto se développe rapidement pour devenir un marché critique pour la prochaine génération de fibres critiques pour l'entreprise afin de permettre l'avenir de la colocation », a déclaré Fergus Innes, directeur commercial de Crosslake Fibre. « Nous sommes ravis de nous associer avec Cologix pour étendre les connexions dans ce hub technologique clé. »



Selon le rapport Tech-30 2021 de CBRE (Coldwell Banker Richard Ellis), le leader mondial des services et des investissements immobiliers commerciaux, Toronto a dominé tous les marchés Tech-30 avec 26,4 % de croissance au niveau de l'emploi en 2019-2020. Le rapport Tech-30 mesure l'impact de l'industrie technologique sur la croissance de l'emploi, l'espace de bureau et d'autres facteurs dans les 30 principaux marchés technologiques aux États-Unis et au Canada.

Au niveau des talents du domaine technologique, Toronto s'est classé troisième au classement général pour la taille de son bassin de main-d'oeuvre de talents technologiques pour 2020, dépassant le principal marché technologique américain, Washington, D.C., selon le rapport Scoring Tech Talent 2021 de CBRE. Le rapport analyse les conditions, les coûts et la qualité du marché du travail en Amérique du Nord pour les travailleurs hautement qualifiés en technologie dans les 50 principaux marchés aux États-Unis et au Canada. De plus, Toronto se classe au troisième rang pour le pourcentage de sa main-d'oeuvre technologique diplômée des 25 meilleures universités productrices de diplômes en Amérique du Nord, selon le rapport CBRE.

Qui est Cologix inc.?



Cologix vous propose des centres de données à travers l'Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients.

Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez cologix.com ou envoyez un courriel à [email protected] . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter .

Qui est Crosslake Fibre?



Crosslake Fibre est un fournisseur international de services réseau (NSP) et développeur de projets de fibre optique en Amérique du Nord et en Europe. L'approche innovante de Crosslake en matière d'exploitation et de développement de réseaux de nouvelle génération fournit une gamme de services de capacité sur de nouvelles routes dorsales pour les services financiers, les transporteurs et les clients centrés sur le Web. Pour plus d'informations, visitez www.crosslakefibre.ca.

