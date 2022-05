L'industrie mondiale du ciment lance un nouveau programme de soutien des technologies durables et l'«Open Challenge» des meilleures start-ups innovantes annonce ses premiers partenariats





La GCCA (pour Global Cement and Concrete Association ou Association industrielle internationale du ciment et du béton) a révélé aujourd'hui les noms des six premières start-ups qui seront soutenues par ses entreprises membres dans le cadre du premier «Innovandi Open Challenge» dans la course à la neutralité carbone d'ici 2050.

Choisies parmi plus d'une centaine de participants à l'Open Challenge, les six start-ups ont leur siège aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas. Elles sont désormais alliées aux plus grands cimentiers du monde pour stimuler l'innovation dans le secteur et chacune fera partie de consortiums formels afin de poursuivre les essais, le développement et le déploiement de leurs technologies révolutionnaires.

L'un des principaux objectifs du secteur est de développer la technologie et la mise en oeuvre du captage, de la valorisation et du stockage du carbone (CCUS, Carbon capture, utilization and storage), dont se chargeront CarbonOrO, MOF Technologies et Saipem, trois des start-ups soutenues par l'industrie. Outre les dizaines de projets pilotes et d'annonces déjà en cours, les membres de la GCCA se sont engagés à passer à l'échelle industrielle grâce à 10 usines de capture du carbone d'ici 2030, dans le cadre de la feuille de route historique Net Zéro annoncée en octobre 2021. Le CCUS comprend une série de technologies et de méthodes de captage du CO 2 provenant des sources importantes telles que la production industrielle d'électricité. Le CO 2 est ensuite soit utilisé sur place, soit comprimé et transporté pour être utilisé ou stocké ailleurs.

Carbon Upcycling Technologies et Fortera utilisent toutes deux le CO 2 capté pour produire du ciment et des matériaux cimentaires à faible émission de carbone. La sixième start-up confirmée est Coomtech, une entreprise britannique qui a développé une technologie de séchage à bas coût utilisant l'énergie cinétique créée par de l'air turbulent contrôlé.

Six nouveaux consortiums seront créés pour accélérer le développement de technologies qui réduisent ou éliminent le carbone tout au long de la chaîne de valeur du ciment et du béton. Chaque consortium sera composé d'une start-up, avec sa technologie pionnière respective, et de trois à huit entreprises cimentières. Au total, 16 entreprises membres de la GCCA seront impliquées dans les six consortiums d'innovation.

Thomas Guillot, directeur général, GCCA, a déclaré: «Nous sommes fiers de voir notre secteur se mobiliser pour soutenir les avancées de ces start-ups innovantes. Leur ambition d'être un élément clé de la solution climatique a fortement impressionné nos entreprises membres. Ce programme est une importante étape de plus vers la libération du potentiel d'innovation qui va nous aider à atteindre notre objectif net zéro.»

«À l'heure où il devient urgent de rendre les communautés résilientes et durables pour soutenir une population mondiale croissante, le ciment et le béton sont des matériaux essentiels pour construire les infrastructures et les bâtiments dont la société a besoin. Atteindre l'objectif d'un béton neutre en carbone dépend de plusieurs groupes différents ayant chacun un rôle à jouer. Notre industrie regarde aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur pour voir comment des start-ups comme celles-ci peuvent soutenir nos objectifs.»

«Pour atteindre l'objectif net zéro à l'échelle mondiale d'ici 2050, nous devons également impliquer et soutenir les générations futures qui apportent au secteur des idées innovantes et de l'énergie. Notre association repère les efforts de recherche et développement à fort potentiel et leur offre notre soutien sous la forme de conseils et d'une collaboration efficace.»

Ces jeunes start-ups représentent la future génération qui contribuera à l'accélération des progrès du secteur. En tant qu'accélérateur de la campagne Race to Zero des Nations Unies, GCCA continue de soutenir le développement innovant pour parvenir à un béton net zéro à l'échelle mondiale.

Les membres de chaque consortium travaillent ensemble pour développer leurs technologies avant la Journée de démonstration qui aura lieu fin 2022. GCCA a travaillé avec Techstars, le réseau mondial qui aide les entrepreneurs à réussir, pour sélectionner les start-ups capables de relever le défi. Pour en savoir plus sur le programme Innovandi, visiter le site Web https://gccassociation.org/innovandi/.

À propos de l'Innovandi Open Challenge

Lancé en 2021, l'Open Challenge est un élément clé de l'engagement de l'industrie à atteindre la neutralité carbone. Cette première édition offre aux start-ups une plateforme qui favorisera l'innovation dans le secteur du ciment et du béton. Axé sur le développement des technologies de capture et de calcination du carbone, l'Open Challenge se concentre également sur le développement de l'utilisation du carbone dans la chaîne d'approvisionnement de la construction et sur le processus de recyclage du béton. Les entreprises membres forment des partenariats avec les start-ups pour leur donner accès à leurs ressources mondiales et leur apporter le soutien dont elles ont besoin pour développer et affiner leurs technologies.

Les start-ups présélectionnées qui n'ont pas encore formé de consortiums formels sont accompagnées par la GCCA qui les aidera à développer leurs technologies. D'autres consortiums devraient être annoncés dans les prochaines semaines.

En plus des consortiums officiels, l'Open Challenge a amené deux membres de la GCCA (Cementos Argos et Holcim) à soutenir Minus Materials en tant que partenaire industriel dans le cadre de la subvention ARPA-E d'un montant de 3 millions USD accordée par le Département américain de l'énergie.

Les six startups présélectionnées sont les suivantes:

CarbonOrO Technologie de captage du carbone basée sur une amine biphasique unique à bas coût de captage. Soutenue par CEMEX, Holcim, SCG, Titan Cement, UltraTech Cement et Votorantim Cimentos.

Carbon Upcycling Technologies Grâce à un procédé breveté économe en énergie, Carbon Upcycling Technologies active et capte chimiquement le CO2 dans les déchets solides pour produire une gamme de matériaux cimentaires supplémentaires et créer du ciment et du béton à faible teneur en carbone. Soutenue par Cementos Argos, CEMEX, CRH, Holcim, Shree Cement et Taiheiyo.

Coomtech Coomtech a développé une technologie de séchage à bas coût et économe en énergie utilisant de l'air turbulent géré qui génère de l'énergie cinétique pour éliminer l'humidité. Cette technologie révolutionne un procédé vieux d'un siècle. Utilisée dans une seule usine Coomtech (75% moins chère à exploiter), la réduction des émissions de CO2 équivaut à plus de 600 000 arbres matures par an. Soutenue par Buzzi Unicem, CRH, JSW Cement et UltraTech Cement.

Fortera La technologie de Fortera capte les émissions de CO2 des cimenteries en les combinant avec du calcium pour produire du carbonate de calcium réactif stable, sous forme de poudre sèche. Ses propriétés cimentaires sont activées lorsqu'il est mouillé. Soutenue par Cementos Argos, CRH, Holcim, JSW Cement, Taiheiyo Cement et Ultratech Cement.

MOF Technologies (Royaume-Uni) La technologie de captage du carbone Nuada utilise des structures organométalliques (MOF, ou Metal-Organic Frameworks) pour éliminer le CO2 de manière écoénergétique, pour un coût bien plus faible que les amines conventionnelles. Soutenue par Buzzi Unicem, Cementir Holding et HeidelbergCement.

(Royaume-Uni) SAIPEM Saipem a développé une technologie révolutionnaire de captage du carbone basée sur une solution aqueuse non volatile de carbonate, catalysée par des enzymes qui ne nécessitent ni ne produisent de produits toxiques. Le processus peut capter les émissions de postcombustion directement à partir de sources industrielles (les cheminées, par ex.) en utilisant la chaleur résiduelle de faible qualité pour activer le processus. Soutenue par Buzzi Unicem, Cementir Holding, Cementos Molins, CEMEX, GCC, Holcim, Titan Cement et Votorantim Cimentos.



Citations pertinentes

Start-ups

Jan Hoppenbrouwers, copropriétaire, directeur des ventes et du marketing, CarbonOrO

«On parle beaucoup de CCUS, mais dans le monde il n'y a actuellement qu'un nombre limité de projets d'essais actifs en attente. Comme il reste très peu de temps pour agir, il y a de quoi s'inquiéter. Les membres de la GCCA et les efforts conjoints de leurs consortiums présentent toutes les caractéristiques pour changer cette situation. Merci à eux!»

Natalie Giglio, associée principale, développement des affaires, Carbon Upcycling Technologies

«Carbon Upcycling a créé une nouvelle technologie qui utilise le CO 2 comme ressource plutôt que comme déchet pour l'industrie du ciment. En utilisant les déchets abondants et locaux et le CO 2 provenant directement des fours à ciment, nous mettons en oeuvre la circularité au sein des chaînes d'approvisionnement locales. Participer à l'Innovandi Open Challenge nous offre une plateforme pour présenter notre technologie prête à être déployée et accélérer sa commercialisation mondiale.»

Chris Every, fondateur et directeur commercial, Coomtech

«Pour une jeune entreprise comme la nôtre qui cherche à déployer une technologie radicalement nouvelle, il n'y a généralement pas de raccourci menant directement aux industries que l'on cible ou aux clients que l'on cherche à informer et à convaincre. Chaque prospect doit être acquis et encouragé personnellement. L'Innovandi Open Challenge associe un processus d'examen rigoureux et un accès au pouvoir combiné des plus grands acteurs mondiaux du marché du ciment. À ceux d'entre nous qui ont franchi tous les obstacles menant à la sélection, l'Open Challenge offre un accès direct unique et extrêmement précieux à nos marchés potentiels et aux utilisateurs de nos technologie. Nous sommes ravis et fiers d'avoir été sélectionnés comme partenaire du consortium par l'Open Challenge et nous sommes ravis de passer à la phase de l'exécution pour apporter la contribution de Coomtech à une industrie cimentière plus propre et plus rentable.»

Ryan Gilliam, PDG, Fortera

«Nous sommes ravis que notre technologie ait été choisie par l'Innovandi Open Challenge aux fins d'une collaboration avec ce secteur. Fortera a mis au point un procédé de fabrication de ciment à faible émission de carbone à un prix compétitif au moment où des solutions nettes zéro sont nécessaires de toute urgence. Nous sommes impatients de collaborer avec les partenaires de la GCCA pour promouvoir des alternatives respectueuses du climat, pour le même prix et avec les mêmes performances que le ciment Portland tout en captant le carbone dans l'environnement bâti.»

Conor Hamil, co-PDG, MOF Technologies

«Nous avons développé un système de capture du carbone qui élimine les barrières traditionnelles de l'adoption, liées à l'énergie et au coût. Nous sommes donc ravis de travailler avec les membres de la GCCA pour déployer notre technologie sur le terrain. Notre technologie Nuada de capture du carbone surmonte ces obstacles en effectuant une séparation extrêmement efficace du CO 2 , pour permettre à nos partenaires d'atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. Nous sommes fiers de participer à l'Innovandi Open Challenge et de jouer notre rôle dans la décarbonation de la chaîne de valeur du béton.»

Saipem

«Saipem est fière que sa technologie exclusive de capture enzymatique du carbone ait suscité l'intérêt des membres de la GCCA, dont le programme ouvert d'innovation favorise l'adoption des technologies de capture du carbone. SAIPEM se réjouit de travailler avec les membres du consortium GCCA pour améliorer l'empreinte environnementale et énergétique des technologies traditionnelles de capture du carbone, et aider ainsi le secteur du ciment à décarboner ses opérations de manière compétitive tout en ayant un impact positif sur de nombreux autres secteurs industriels difficile à décarboner. Cette reconnaissance confirme une fois de plus le rôle de leader joué par Saipem en matière de CCUS. Grâce aux compétences, aux capacités, aux actifs et aux technologies qu'elle possède dans ce domaine, SAIPEM est en mesure de servir l'ensemble de la chaîne de valeur.»

