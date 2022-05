Highlander Partners annonce la vente de Rotometal





VARSOVIE, Pologne, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P. (« Highlander »), une société d'investissement privée leader du marché intermédiaire, qui est basée à Dallas (Texas) et possède des bureaux en Europe centrale, a annoncé aujourd'hui la vente de sa société de portefeuille Rotometal (« Rotometal » ou la « Société »), dans le cadre d'un rachat par la direction mené par Grzegorz Do?bniak, actuel PDG de Rotometal.

Rotometal, située à ?wiebodzin, en Pologne, conceptualise et fabrique des produits sur mesure au service des industries d'impression et de transformation. Ses cylindres magnétiques et d'impression sont des outils de précision essentiels pour les fabricants d'étiquettes de produits de consommation. La Société tient tête avec les plus grands acteurs mondiaux de son segment de marché grâce à son savoir-faire technique sans pareil, son offre de produits innovante et unique, ainsi que les excellentes relations client qu'elle a cultivées au fil des ans. En plus d'être le premier producteur polonais d'outillage rotatif pour machines d'impression, Rotometal détient une part de marché importante en Europe et connaît une croissance rapide à l'échelle internationale.

Après avoir acquis une participation majoritaire dans Rotometal en 2017, Highlander a réalisé d'importants investissements afin de développer des produits nouveaux et novateurs, d'accroître les capacités de fabrication de la Société et de créer une nouvelle équipe de vente internationale desservant directement les marchés clés en Europe, aux États-Unis et en Asie. En 2019, Rotometal a nommé Grzegorz Do?bniak à titre de PDG, et la Société a connu une croissance constante sous sa direction, voyant son BAIIDA presque doubler malgré les répercussions de la COVID-19 sur Rotometal et ses clients.

« Nous sommes très heureux de conclure cette transaction et nous réjouissons que Grzegorz puisse devenir l'actionnaire majoritaire de la Société. Nous avons été impressionnés par sa performance et celle de son équipe au cours des trois dernières années. Nous avons investi massivement dans la Société pour qu'elle se trouve dans une position idéale pour pérenniser sa croissance et son succès. Nous nous réjouissons du grand succès de notre investissement » a déclaré Jeff L. Hull, président et PDG de Highlander.

« Nous ne pourrions être plus heureux pour Grzegorz et son équipe. Ils ont réalisé un travail incroyable pour faire de Rotometal un leader en Europe centrale. Nous leur souhaitons le meilleur alors qu'ils continuent à développer l'entreprise », a ajouté Artur Dzagarow, associé directeur du bureau Europe centrale ? Pologne de Highlander Partners.

Clifford Chance (cliffordchance.com) a été le conseiller juridique de Highlander dans le cadre de cette transaction.

À propos de Rotometal

Les produits phares de Rotometal sont les cylindres magnétiques et d'impression sur mesure destinés aux industries de l'impression et de la conversion. La Société exerce ses activités dans un seul emplacement, à ?wiebodzin (Pologne), et emploie 160 travailleurs. Fondée en 2006, Rotometal vend ses produits dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

À propos de Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. est une société d'investissement privée basée à Dallas qui gère plus de 2 milliards de dollars d'actifs. L'entreprise cible ses investissements sur des entreprises évoluant dans des industries ciblées et dont les dirigeants ont une expérience significative en matière d'exploitation et d'investissement. Highlander Partners emploie une stratégie d'investissement « buy and build » (acheter et construire), créant de la valeur en aidant les entreprises à croître de manière organique et par le biais d'acquisitions. Pour en savoir plus, consultez le site : www.highlander-partners.com.

