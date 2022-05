Aztiq, dirigée par Robert Wessman, réalise une transaction de 500 millions de dollars dans le cadre d'une alliance avec Innobic pour créer une puissance pharmaceutique internationale





LONDRES, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Aztiq Pharma Partners (« Aztiq »), une société de capital-investissement dirigée par le fondateur et président d'Alvogen, Róbert Wessman, et Innobic (Asia) Company Limited (« Innobic ») ont conclu l'acquisition d'une participation de 100 % dans Alvogen Emerging Market Holdings Limited (« AEMH ») auprès de ses actionnaires existants dans le cadre d'une transaction de 500 millions de dollars pour former une centrale pharmaceutique avec des ressources, des réseaux et une portée à travers le monde.

Grâce à cette opération, qui est l'une des plus importantes transactions pharmaceutiques de l'année dans le monde, le Consortium devient le principal actionnaire de Lotus Pharmaceuticals (« Lotus », TWSE ticker: 1795), une société pharmaceutique mondiale spécialisée dans l'oncologie, et le propriétaire de 100 % des actions d'Alvogen Malta Holding Ltd, l'actionnaire d'Adalvo, une société pharmaceutique mondiale interentreprises (B2B) en pleine expansion.

AEMH était précédemment détenue par Alvogen Lux Holdings Sarl (« Alvogen »). Parmi les principaux actionnaires d'Alvogen figurent CVC Capital Partners et Temasek Holdings de Singapour, ainsi qu'Aztiq. Alvogen demeurera l'un des principaux actionnaires de la société pharmaceutique générique Alvogen US, y compris de la société pharmaceutique spécialisée Almatica, tout en étant le deuxième plus grand actionnaire de la société mondiale de biosimilaires Alvotech.

L'expertise des membres du consortium est impressionnante : Robert Wessman a réussi à faire passer la société de capital-investissement Aztiq du statut de petite entreprise locale à celui de concurrent régional. Innobic est détenue par le plus grand conglomérat de Thaïlande, le groupe PTT, et a construit de vastes réseaux commerciaux et d'affaires dans les pays de l'ANASE à croissance rapide.

Aztiq est dirigée par Robert Wessman, qui continuera d'assumer ses fonctions de président du conseil d'administration de Lotus et d'Adalvo.

Cette connaissance unique du marché, ainsi que le fort soutien des actionnaires, conféreront à Lotus et Adalvo un avantage concurrentiel dans un secteur florissant, leur permettant de devenir des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique. Les deux entreprises ont pour objectif commun de rendre des médicaments de haute qualité accessibles aux patients du monde entier et, grâce à l'expertise et aux ressources qui seront mises à leur disposition, cet objectif sera encore accéléré. De l'oncologie orale à la recherche pour l'innovation en passant par les produits en vente libre, Lotus et Adalvo ouvriront ensemble la voie à un accès mondial à des traitements et des médicaments de grande qualité.

Róbert Wessman, président et directeur général d'Alvogen et fondateur d'Aztiq, a déclaré : « Je suis très fier d'avoir été témoin de la maturation de Lotus et d'Adalvo. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les actionnaires existants pour leur grand soutien dans la transformation de Lotus et Adalvo et, au même titre, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre nouveau partenaire, alors que nous nous réjouissons à la perspective de mener à bien le travail essentiel visant à élargir l'accès aux médicaments avec la solide expertise que toutes les parties apportent. Grâce aux vastes réseaux géographiques et à la solide connaissance du marché de l'ANASE apportés par PTT et Innobic, je suis convaincu que Lotus et Adalvo disposeront d'un avantage concurrentiel décisif, qui leur permettra de devenir des leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs ».

Dr. Buranin Rattanasombat, premier vice-président exécutif, innovation et nouvelles entreprises, PTT et président d'Innobic (Asie), a déclaré : « Je suis très heureux du succès de cette transaction, considérant cette étape comme le début du prochain chapitre de la collaboration. Innobic s'engage à explorer et à mettre au point des thérapies transformatrices qui améliorent l'accès pour les patients de la région. Cette collaboration renforcera et améliorera la compétitivité de Lotus et la présence d'Adalvo Pharma dans l'ANASE et à l'échelle mondiale ».

À propos d'Aztiq

Aztiq est un investisseur à long terme dans le secteur de la santé, dirigé par Róbert Wessman, fondateur et président d'Alvogen et d'Alvotech. Aztiq, dont les investissements sont principalement axés sur les actifs pharmaceutiques, est actuellement l'un des principaux actionnaires et opérateurs des actifs pharmaceutiques suivants :

Lotus ? Société pharmaceutique mondiale de premier plan ( www.lotuspharm.com )

Adalvo ? Société pharmaceutique B2B mondiale ( www.adalvo.com )

Alvotech ? Entreprise mondiale de produits biosimilaires ( www.alvotech.com )

Alvogen US / Almatica ? Société américaine de génériques (Gx) et de produits pharmaceutiques spécialisés. ( www.alvogenus.com / www.almatica.com )

Créée en 2009, Aztiq a été fondée sur le principe que toute personne devrait avoir accès aux médicaments, quels que soient ses moyens financiers.

Róbert Wessman, a dirigé plus de 50 acquisitions et partenariats stratégiques et a établi des opérations dans plus de 60 pays. Avec son équipe chevronnée au sein d'Aztiq, Wessman continue de lancer et de faire évoluer avec succès des entreprises de pointe dans le domaine des produits pharmaceutiques génériques et des biosimilaires dans le monde entier.

