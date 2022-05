Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis sélectionnent Biobot Analytics pour étendre la surveillance nationale des eaux usées





CAMBRIDGE, Massachusetts, le 10 mai 2022 /CNW/ - Les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis ont choisi Biobot Analytics pour élargir son système national de la surveillance des eaux usées (NWSS), qui fait partie intégrante du plan de lutte contre la COVID-19 du président Joe Biden et qui vise à préparer le pays à de futures pandémies. Le NWSS collabore avec les services de santé publique d'un bout à l'autre du pays pour suivre les niveaux de SRAS-CoV-2 dans les eaux usées afin de permettre aux collectivités d'agir rapidement pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Le gouvernement Biden reconnaît que la surveillance des eaux usées est un indicateur prédictif des nouveaux cas et un outil de santé publique inclusif. Le Dr Ashish Jha, coordonnateur de la réponse à la COVID-19 de la Maison-Blanche, a écrit que la surveillance des eaux usées « pouvait nous donner un aperçu précoce de l'augmentation des taux de cas et nous aider à suivre les infections dans la collectivité ».

Au cours de la prochaine année, les CDC travailleront avec Biobot pour recueillir et analyser des échantillons d'eaux usées de 500 collectivités partout au pays afin de recueillir des données sur le SRAS-CoV-2. Cela s'appuie sur les travaux antérieurs qu'a menés Biobot avec le U.S. Department of Health and Human Services pour rendre la surveillance des eaux usées accessible aux collectivités de l'ensemble des États, territoires et nations tribales des États-Unis.

« Nous sommes ravis que les CDC, avec l'appui du Congrès et du gouvernement, reconnaissent l'énorme valeur de la surveillance des eaux usées et aient intensifié les efforts déployés par le pays. Ce programme permettra à des centaines de collectivités locales de bénéficier de cette nouvelle technologie, et nous sommes fiers d'être le partenaire de confiance du gouvernement des États-Unis dans ce déploiement », a déclaré Newsha Ghaeli, présidente et cofondatrice de Biobot.

Fondée en 2017, Biobot est un projet de recherche issu d'un essaimage du MIT qui envisage la surveillance des eaux usées comme un élément permanent de notre infrastructure d'égouts et de notre tissu urbain, avec l'utilisation en continu des données sur les eaux usées pour éclairer la prise de décisions inclusives et proactives en matière de santé publique.

À propos de Biobot Analytics

Biobot Analytics est un chef de file mondial en épidémiologie des eaux usées, fondé dans le but de transformer l'infrastructure des eaux usées en observatoires de santé publique en temps réel. Ayant travaillé à plus de 700 endroits dans l'ensemble des 50 États américains et dans plusieurs pays, Biobot produit de l'information exploitable à partir des eaux usées afin d'améliorer la santé des collectivités du monde entier. La plateforme de données avant-gardiste de Biobot appuie également la surveillance au niveau des bâtiments pour les entreprises clientes et réduit au minimum les perturbations des opérations commerciales pour un déroulement sans heurts des plans de retour au bureau.

Pour en savoir plus sur nos plateformes gouvernementales et d'entreprise, visitez notre site Web à www.biobot.io/government et à www.biobot.io/enterprise .

De plus amples renseignements sur notre mission et notre technologie sont disponibles sur notre site Web, à l'adresse www.biobot.io .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1812720/Biobot_Analytics_Logo.jpg

SOURCE Biobot Analytics

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 10:41 et diffusé par :