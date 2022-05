Une enquête du service de police régional de York conduit à l'arrestation d'un agent de police





TORONTO, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été informée de l'arrestation de l'agent de police Yahsif Israel Mane Monter à la suite d'une enquête du service de police régional de York. L'agent Mane Monter fait partie de l'unité de lutte contre les crimes organisés transnationaux du détachement de Toronto Nord de la GRC.

La GRC collabore avec le service de police régional de York dans le cadre de l'enquête.

Les accusations portées contre l'agent Mane Monter sont les suivantes :

Traite de personnes, une infraction prévue à l'article 279.01 du Code criminel ;

; Faux, une infraction prévue au paragraphe 366 (1) du Code criminel ;

; Cruauté animale, une infraction prévue au paragraphe 445 (1) du Code criminel ;

; Trois chefs d'accusation de possession d'un dispositif prohibé, une infraction prévue au paragraphe 92 (3) du Code criminel.

L'agent Mane Monter a été suspendu avec solde. Sa situation sera continuellement évaluée et une enquête interne menée dans le cadre du code de déontologie est en cours.

Ces allégations sont graves et s'expliquent difficilement. En tant que service de police, nous ferons preuve de diligence pour enquêter sur les cas de traite de personnes et traduire les contrevenants en justice. C'est un engagement que nous partageons avec nos partenaires chargés de l'application de la loi. Les Canadiens et nos partenaires chargés de l'application de la loi peuvent être assurés que notre priorité demeure l'intégrité des enquêtes et la protection et la sécurité du public que nous servons.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'enquête, veuillez communiquer avec le service de police régional de York.

Twitter : @RCMPONT

Facebook : /GRC.Ontario

Instagram : @grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 10:30 et diffusé par :