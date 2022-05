Dépôt du rapport de la Commission des débats des chefs sur l'élection fédérale de 2021





OTTAWA, ON, le 10 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a fait la déclaration suivante :

« Les débats des chefs jouent un rôle essentiel dans les élections canadiennes fédérales. Ils font participer les Canadiens à notre démocratie et favorisent une participation significative au processus électoral fédéral. Offrir une tribune aux Canadiens pour observer les chefs fédéraux, tout en fournissant des renseignements sur les différents partis politiques et leurs priorités politiques et visions pour le pays, est essentiel pour favoriser une démocratie saine. Nous accueillons favorablement la publication du rapport de la Commission des débats des chefs sur l'élection de 2021, que la secrétaire parlementaire Jennifer O'Connell à présenter au Parlement aujourd'hui. »

« Ce rapport résume le travail de la Commission pendant l'élection de 2021 et fait part des recommandations qui aideront à façonner les futurs débats des chefs. La Commission aspire à rendre les débats plus prévisibles, plus fiables et plus stables, et soutient des débats plus ouverts et plus transparents afin de toucher un plus grand nombre de Canadiens de différentes origines. »

« Je tiens à remercier le commissaire chargé des débats, le très honorable David Johnston, pour son leadership et son évaluation approfondie des débats de 2021. Nous examinons actuellement le rapport et j'ai hâte d'étudier les recommandations afin de déterminer les moyens par lesquels les débats des chefs peuvent continuer à servir l'intérêt public. »

