Appel à candidatures des prix du Mérite municipal : faites connaître vos réalisations!

QUÉBEC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec invite dès aujourd'hui les municipalités à soumettre leurs projets et réalisations les plus inspirantes aux prix du Mérite municipal. Pour ce faire, elles ont jusqu'au 12 août à 16 h pour transmettre leurs dossiers de candidature.

Remis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ces prix sont l'occasion de souligner l'apport de personnes, de groupes, d'organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué à améliorer le mieux-être et le développement de leur communauté.

Les prix du Mérite seront décernés selon les cinq catégories suivantes :

Les lauréates et lauréats seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'automne 2022 à Québec.

Citation :

« C'est un réel bonheur pour moi de pouvoir annoncer le retour du Mérite municipal cette année! Je suis fière que notre gouvernement reconnaisse les actions indispensables de celles et ceux qui font la différence en s'impliquant de diverses manières au sein de leur municipalité. Il importe de mettre en lumière le travail remarquable des gens de chez-nous! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Les candidatures finalistes seront annoncées dans le cadre de la Semaine de la municipalité qui aura lieu du 11 au 17 septembre prochain.

Créé en 1990, ce sont plus de 150 lauréates et lauréats qui ont été récompensés dans le cadre du Mérite municipal.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage au sujet du Mérite municipal 2022 ou pour remplir le formulaire de mise en candidature, visitez la section Mérite municipal du site Web du Ministère.

