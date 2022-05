Alter Domus lance une solution d'élaboration de rapports ESG destinée aux gestionnaires de placements alternatifs





Alter Domus, un chef de file des solutions intégrées destinées au secteur des placements alternatifs, annonce le lancement d'une solution d'élaboration de rapports ESG (environnement, social et gouvernance).

Malgré un nombre insuffisant de modèles ESG standardisés, la demande pour des données ESG est en plein essor.1 Cette tendance a placé une pression supplémentaire sur les gestionnaires de produits alternatifs qui reçoivent de plus en plus de demandes pour des données ESG de la part des investisseurs, régulateurs et organisations non gouvernementales, sans pour autant disposer de directives précises sur la manière de rapporter ou de partager ces données.

Spécialement conçue pour les actifs alternatifs, la solution ESG Reporting d'Alter Domus est une plateforme nuagique fournissant des rapports exhaustifs et sur mesure aux clients qui recueillent, stockent et diffusent des données ESG d'entreprise. La solution ESG Reporting d'Alter Domus sera accessible via un portail en ligne intuitif pour assurer la gestion des données client.

Parmi les autres fonctionnalités clés de la solution ESG Reporting d'Alter Domus figurent:

La cotation et la notation d'un fonds ou d'un portefeuille en fonction de normes internationalement reconnues

Analyse de données qui peut être partagée avec les parties prenantes, y compris les organes de réglementation, à des fins de divulgation, de conformité et d'élaboration de rapports

Comparatif personnalisé par rapport aux pairs et assistance opérationnelle

"L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la volonté d'Alter Domus de développer et proposer les produits les plus innovants pour répondre aux attentes des clients à l'échelle mondiale", déclare Alex Traub, directeur commercial. "Les critères ESG sont devenus un élément important dans la réflexion des investisseurs de tous niveaux, et nous prévoyons que cette tendance s'intensifiera alors que les critères ESG se standardiseront et se généraliseront au sein de la communauté des gestionnaires d'actifs alternatifs."

"Nos clients du monde entier avaient besoin d'un cadre d'élaboration de rapports ESG standardisé et d'une solution pouvant être intégrée de manière fluide à l'ensemble de leurs opérations", déclare Antonis Anastasiou, directeur général d'Alter Domus Management Company S.A. "Nous avons ainsi mis au point cette solution qui aide nos clients à s'y retrouver dans la jungle réglementaire ESG, mais aussi à fournir à leurs propres investisseurs les types de rapports dont ils ont besoin."

En tant qu'organisation en pleine croissance disposant d'une présence mondiale renforcée, Alter Domus s'assure que les facteurs ESG soient considérés comme une pratique standard dans la planification stratégique et la prise de décisions. En outre, Alter Domus fait partie des signataires des Principes pour l'investissement responsable de l'ONU, et s'est aligné sur les mesures du capitalisme des parties prenantes publiées par le Forum économique mondial; dans l'optique de disposer d'indicateurs de performance communs et d'un cadre cohérent de rapports sur la création de valeur durable.

Au cours des 12 derniers mois, Alter Domus a observé une demande croissante pour des placements alternatifs, en particulier en Europe et aux États-Unis. Ayant doublé ses actifs sous administration durant cette période, Alter Domus se retrouve à l'avant-garde des solutions technologiques réactives destinées aux gestionnaires d'actifs alternatifs, aux prêteurs et aux propriétaires d'actifs au niveau mondial.

À propos d'Alter Domus

Alter Domus est un fournisseur de premier plan de solutions intégrées destinées aux secteurs du capital-investissement, des actifs réels et des marchés de capitaux d'emprunt et qui compte plus de 3 600 employés répartis dans 36 bureaux à travers le monde. Exclusivement axé sur les produits alternatifs, Alter Domus propose des services d'administration de fonds, organisationnels, de dépositaire, de gestion de capitaux, d'établissement de prix de transferts, de domiciliation, de société de gestion, de gestion de prêts, d'agence, de règlement de transactions et de gestion de titres de créance collatéralisés (CLO). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.alterDomus.com.

____________________

1 Opimas Research: http://www.opimas.com/research/547/detail/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 10:10 et diffusé par :