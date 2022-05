Innergex a commandé la solution de stockage Emerald de Mitsubishi Power pour installer 425 mégawatt-heures de stockage par batteries au Chili





Les projets de stockage d'énergie Salvador et San Andrés fourniront 85 mégawatts / 425 mégawatt-heures d'énergie fiable

LONGUEUIL, QC et LAKE MARY, Fla., le 10 mai 2022 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex »), un producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie dans quatre pays, a octroyé à Mitsubishi Power une commande pour deux projets de systèmes de stockage d'énergie par batteries (« SSEB »), soit sa solution de stockage Emerald, totalisant 425 mégawatt-heures (« MWh »), localisés dans le désert d'Atacama dans le nord du Chili. Ces projets seront associés à des installations solaires photovoltaïques existantes et permettront de gérer les périodes de pointe en stockant l'énergie solaire pendant le jour et en la distribuant pendant la nuit.

Ces projets SSEB d'une durée de 5 heures d'énergie sont parmi les premiers systèmes de stockage d'énergie colocalisés avec des parcs solaires au Chili et sont les premiers projets SSEB de Mitsubishi Power en Amérique du Sud. Au parc solaire photovoltaïque Salvador d'Innergex de 68 mégawatts (« MW ») s'ajoutera un système de stockage d'énergie d'une capacité de 50 MW / 250 MWh et à son parc solaire photovoltaïque de 50,6 MW San Andrés s'ajoutera un système de stockage d'énergie d'une capacité de 35 MW / 175 MWh. Les deux projets SSEB devraient être mis en service en 2023 et contribueront à soutenir les objectifs nationaux de décarbonisation du Chili, qui visent à atteindre 80 % d'électricité propre d'ici 2030 et 100 % d'ici 2050.

Les deux projets SSEB combinés représentent un investissement de 128,5 M$ US (166,6 M$ CA). Les projets bénéficieront de paiements de capacité et vendront en outre de l'énergie sur le marché de l'électricité chilien, ce qui permettra aux installations de répondre selon la demande en énergie du marché. Le Chili reconnaît l'importance du stockage de l'énergie dans sa Feuille de route énergétique pour 2050 et est en cours de développer de nouvelles réglementations plus avancées et plus adaptées qui reconnaîtront davantage l'importante contribution des systèmes de stockage d'énergie par batteries à la fiabilité du réseau, les rémunérant en conséquence. Ces paiements de capacité représentent une composante importante des recettes globales des SSEB.

Salvador et San Andrés sont les premiers projets SSEB d'Innergex au Chili et contribuent à sa mission de créer un monde meilleur grâce à l'énergie renouvelable. Les projets assureront également la résilience du réseau de transport et de distribution existant du pays.

Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex, a déclaré : « Le Chili continue d'être un marché intéressant pour Innergex, et nous sommes heureux de poursuivre notre expansion en ajoutant maintenant des systèmes de stockage d'énergie par batteries à nos actifs existants. La combinaison de l'hydroélectricité, de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et des systèmes de stockage d'énergie permet à Innergex de répondre aux besoins de ses clients à tout moment de la journée et d'offrir un approvisionnement énergétique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux clients industriels grâce à son portefeuille de projets. De plus, les paiements de capacité pour le stockage d'énergie permettent à ces projets de bénéficier de revenus stables et prévisibles auxquels s'ajoutent les revenus issus du marché libre, rendant ces projets viables. »

Les deux projets emploieront le système de contrôle Emerald de Mitsubishi Power, qui est un système de gestion d'énergie (« EMS ») et un système de contrôle et d'acquisition de données (« SCADA ») permettant une exploitation des SSEB en temps réel et doté d'une plateforme de contrôle et de supervision. Mitsubishi Power s'appuie sur des décennies d'expérience en suivi, monitoring et diagnostic pour faciliter l'entretien prédictif des équipements, maximiser la fiabilité des actifs et extraire des connaissances utiles des données d'exploitation. Pour une sécurité physique accrue, les deux projets utilisent une chimie de batterie au phosphate de fer lithié (« LFP »). Comparé à d'autres chimies, le LFP offre une durée de vie plus longue et une stabilité thermique et chimique supérieure, tout en répondant aux normes de sécurité UL 9540 et UL 9540A.

Mitsubishi Power détient plus de 1,7 gigawatt-heures (« GWh ») de projets en cours de déploiement dans le monde avec des solutions SSEB qui augmentent la fiabilité des énergies renouvelables, contribuent à la stabilisation de la fréquence du réseau et réduisent les coûts de l'énergie.

Tom Cornell, vice-président principal, Solutions de stockage de l'énergie de Mitsubishi Power Americas, a déclaré : « Au fur et à mesure que les initiatives de décarbonisation s'accélèrent et que la production d'énergie renouvelable se développe, le stockage d'énergie par batterie devient essentiel pour atteindre la carboneutralité. Nous sommes heureux d'apporter notre technologie en Amérique du Sud et de développer notre activité au-delà de l'Amérique du Nord. Le couplage des énergies renouvelables et de la solution de stockage Emerald de Mitsubishi Power permet un avenir énergétique plus prospère, plus intelligent et plus résilient pour nos clients au Chili et dans le monde entier. »

Pour en savoir plus sur certains des projets SSEB de Mitsubishi Power (en anglais) :

Pour en savoir plus sur les installations solaires Salvador et San Andrés d'Innergex :

À propos de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (« Mitsubishi Power »), dont le siège social se trouve à Lake Mary, en Floride, emploie plus de 2 300 experts et professionnels de la production d'énergie, du stockage d'énergie et des solutions numériques. Nos employés sont dédiés à donner aux clients les moyens de lutter de manière abordable et fiable contre le changement climatique tout en faisant progresser la prospérité humaine dans toute l'Amérique du Nord, centrale et du Sud. Les solutions de production d'énergie de Mitsubishi Power comprennent les turbines à gaz, à vapeur et aérodérivatives, les groupes motopropulseurs et les îlots de puissance, les systèmes géothermiques, le développement de projets solaires PV, les contrôles environnementaux et les services. Les solutions de stockage d'énergie comprennent l'hydrogène vert, les systèmes de stockage d'énergie par batterie et les services. Mitsubishi Power propose également des solutions intelligentes qui utilisent l'intelligence artificielle pour permettre un fonctionnement autonome des centrales électriques. Mitsubishi Power est une marque de solutions énergétiques de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (« MHI »). MHI, dont le siège social est situé à Tokyo, au Japon. MHI est l'un des plus grands fabricants de machinerie lourde au monde, dont les activités d'ingénierie et de fabrication couvrent les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des transports, de l'aérospatiale et de la défense. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Mitsubishi Power Americas et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 80 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 152 MW (puissance installée brute de 3 852 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 8 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 14 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 733 MW (puissance installée brute de 770 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 754 MWh, dont 3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 679 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir d'Innergex, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs aux cibles de croissance d'Innergex, à la production d'énergie, à la réussite du développement et de l'installation des systèmes de stockage d'énergie par batteries et aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces futurs développements, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes d'Innergex à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production prévue, l'estimation du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux d'installation, les travaux réalisés et le début de la mise en service commerciale des systèmes de stockage d'énergie par batteries, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement et de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, du rendement des projets, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture économique favorable, des conditions favorables du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels d'Innergex diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de douze mois closes le 31 décembre 2021.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 10:00 et diffusé par :