Avis aux médias - L'UMQ dévoile ses priorités en vue des Assises 2022





MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) invite les représentants des médias à une conférence de presse lors de laquelle elle présentera les grands dossiers politiques à l'ordre du jour de ses Assises 2022, qui se tiendront les 12 et 13 mai à Québec. L'Union en profitera également pour dévoiler la programmation officielle de ce rendez-vous phare, qui se déroule cette année sur le thème « Municipal d'abord » et qui sera la première édition en personne de l'événement depuis 2019.

À cette occasion, le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, sera accompagné de monsieur Bruno Marchand, maire de Québec, ville hôtesse des Assises 2022, de madame Cathy Poirier, coprésidente de la Commission des Assises 2022 et mairesse de Percé, et de monsieur Younes Boukala, coprésident de la Commission des Assises 2022 et conseiller de l'arrondissement de Lachine, à Montréal.



Date : Mercredi 11 mai 2022







Heure : 11 h







Lieu : Foyer principal, niveau 400

Centre des congrès de Québec

1000, boulevard René-Lévesque Est

Québec

Pour en savoir plus, visionnez la vidéo promotionnelle de l'événement sur la chaîne YouTube de l'Union.

Les Assises 2022 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2022 est disponible à municipaldabord.ca. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par la page Facebook et le fil Twitter de l'UMQ, avec le mot-clic #AssisesUMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

