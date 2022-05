LA GRANDE FÊTE DES SCIENCES - UN RETOUR TRÈS ATTENDU EN JUIN 2022!





C'EST, PLUS QUE JAMAIS, LE MOMENT DE CÉLÉBRER LA SCIENCE, ET CEUX ET CELLES QUI LA FONT!

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après deux éditions reportées en raison de la pandémie, la GRANDE FÊTE DES SCIENCES est heureuse d'annoncer son retour du 10 au 12 juin prochain! En collaboration avec Espace pour la vie, l'équipe du Festival Eurêka! met officiellement le cap sur son 15e anniversaire et planifie son retour avec ÉNORMÉMENT d'enthousiasme au coeur du parc Jean-Drapeau. Sous le thème de L'EAU, dans tous ses états, le Festival se renouvelle et promet d'offrir une expérience inoubliable. Qu'on se le dise : après la crise que nous venons de traverser, jamais la science et la technologie n'auront mérité d'être célébrées avec autant d'ardeur!

UN 15E ANNIVERSAIRE QUI DÉMÉNAGE : UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE À LA BIOSPHÈRE

La prochaine édition du Festival, qui se tiendra du 10 au 12 juin 2022, portera sur le thème de L'EAU dans tous ses états. Dans un format toujours aussi interactif, mais élaboré dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, Eurêka! invitera les festivaliers et festivalières de tous âges à réfléchir à des moyens de préserver ce patrimoine naturel, à en apprendre plus sur les écosystèmes, sur l'impact des changements climatiques et à découvrir une foule de technologies innovantes liées au domaine de l'eau. Tout cela, dans un format empreint de la signature ludique, festive et parfois même franchement déjantée qui fait le succès d'Eurêka! depuis 14 ans.

Le Festival Eurêka! se déroulera dorénavant au pied de la Biosphère, en plein coeur du parc Jean-Drapeau. Situé sur l'île Sainte-Hélène, à deux minutes de la station de métro Jean-Drapeau, ce musée d'Espace pour la vie dédié à l'environnement propose des expositions et des installations artistiques qui invitent au dialogue entre science, culture, innovation sociale et environnement. Les activités organisées à la Biosphère permettent aux esprits curieux de mieux comprendre les grands enjeux environnementaux contemporains et de découvrir les solutions pour y faire face. Érigé dans une véritable oasis de nature, ce bâtiment pionnier de l'architecture durable offre une vue imprenable sur le centre-ville de Montréal et sur le fleuve Saint-Laurent, ce qui encadre parfaitement le thème de L'EAU.

LE SEUL FESTIVAL À VOCATION ÉDUCATIVE À MONTRÉAL

En plus d'allumer la flamme scientifique chez les jeunes et de faire valoir l'incroyable richesse de la science d'ici, Eurêka! encourage les citoyens et citoyennes à développer un oeil critique et un regard scientifique sur l'actualité et sur le monde qui les entoure. Il s'impose dans le paysage montréalais comme le seul festival grand public à vocation éducative et comme un événement incontournable pour la promotion des sciences, de la technologie et de l'innovation auprès d'un large public. Réunissant chaque année une cinquantaine d'organismes, entreprises et institutions, le Festival agit comme agent mobilisateur pour le milieu de la culture scientifique en offrant aux organismes une vitrine exceptionnelle.

UNE AVENTURE NUMÉRIQUE QUI NE SERA PAS SANS LENDEMAIN

Afin de faire rayonner le Festival et d'élargir son champ d'action, Eurêka! poursuivra l'aventure numérique amorcée en 2021 en renouvelant, à l'automne, les contenus scientifiques de sa nouvelle plateforme ludo-éducative. Au programme, de nouvelles activités mettant en valeur des domaines prometteurs : aérospatiale, technologie, sciences de la santé et de la vie, sciences de la Terre et de l'environnement, et bien d'autres. Pour naviguer dans ce nouvel archipel virtuel, rendez-vous sur : https://archipelvirtuel.festivaleureka.ca/

PROGRAMMATION : FESTIVALEUREKA.CA

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT

Vendredi 10 juin ? 9 h 30 à 15 h 30

Samedi 11 juin ? 10 h 30 à 19 h 30 + Programmation de soirée dès 20 h

Dimanche 12 juin ? 10 h 30 à 17 h

À PROPOS

L'ÎLE DU SAVOIR

L'île du savoir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'émergence d'une culture scientifique et d'une relève dynamique, en science et technologie, en réunissant des partenaires issus des institutions d'enseignement et de recherche, d'organismes de culture scientifique et du milieu des affaires.

LE FESTIVAL EURÊKA!

Eurêka! c'est la plus grande fête de science au Québec qui rassemble, chaque année, un public de tout âge, que ce soit par passion pour la science ou simple curiosité. Au programme : trois jours de plaisir et de découvertes scientifiques et une foule d'activités interactives GRATUITES. Depuis le début de cette grande aventure, en 2007, plus de 1 million de visiteurs et de visiteuses enthousiastes, dont 50 000 élèves, ont pris part à la fête!

ESPACE POUR LA VIE

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

