Elisa et Vecima boostent le réseau d'accès par câble à l'aide de la DAA pour permettre aux abonnés finlandais de disposer d'un accès en gigabits





Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) a annoncé aujourd'hui qu'Elisa, le principal opérateur de télécommunications finlandais, avait déployé sa solution Remote MACPHY EntraTM pour faire évoluer son réseau grâce à l'architecture d'accès distribuée (Distributed Access Architecture ou DAA) de nouvelle génération. Cette solution permet à Elisa de déployer un accès à Internet à haut débit en gigabits, et de proposer de nouvelles expériences de service aux abonnés résidentiels ? occupant des maisons individuelles et des immeubles à logements multiples ? et aux entreprises. Adopter la DAA permet par ailleurs de promouvoir le développement durable grâce à la numérisation et de mettre en oeuvre d'importantes économies d'énergie.

Elisa offre des solutions hautement innovantes à ses abonnés sur le marché finlandais très concurrentiel de la large bande. La solution de DAA Entra de Vecima peut s'enorgueillir de posséder les caractéristiques suivantes : configurations de noeud d'accès flexible, commande d'accès basée sur le cloud, multiples options de diffusion vidéo et capacité hautement évolutive. Entra est parfaitement adaptée aux plans architecturaux stratégiques et visionnaires d'Elisa au moment où la société cherche à se maintenir à la tête du marché.

« Nous nous engageons à offrir à nos clients la meilleure expérience Internet possible », a déclaré Antti Salonen, responsable des technologies des réseaux fixes chez Elisa. « Le déploiement de la solution Entra nous permet de faire avancer notre réseau d'accès au câble pour en faire un réseau de nouvelle génération, caractérisé par une capacité élargie, de nouvelles offres de services et une exploitation automatisée du réseau. La solution de DAA unique de Vecima représente un mode d'optimisation efficace et flexible de notre réseau IP existant, dont l'activité pourra s'étendre sans les augmentations de coûts liées aux équipements de tête de réseau supplémentaires. »

Pour tirer profit des capacités latentes et inexploitées des réseaux Hybrid Fiber Coax (HFC), l'architecture du réseau d'accès au câble doit être repensée et simplifiée en vue d'éliminer la transmission RF analogique, de remplacer ou de numériser les anciennes vidéos et d'optimiser les coûts opérationnels. Une fois déployée, l'architecture d'accès distribuée accroît la capacité et les performances du réseau, et réduit le coût total de propriété ainsi que la consommation énergétique.

Le noeud d'accès Entra SC-1D de Vecima donne lieu à un dispositif Remote MACPHY selon un facteur de conception de format européen compact. Elisa déploiera ce SC-1D géré par l'Entra Access Controller (EAC) de Vecima, pour un contrôle centralisé selon les principes du réseau défini par logiciel, ce qui ouvrira la voie à la création d'une plateforme capable de proposer des connexions plus rapides aux utilisateurs finaux.

« Alors que les câblodistributeurs font face aux mutations du paysage concurrentiel et à une demande sans cesse grandissante de capacités et de performances accrues, nous pensons que la transition vers la DAA s'inscrit dans une dynamique de croissance », a affirmé Ryan Nicometo, vice-président principal et directeur général des solutions vidéo et haut débit de Vecima. « Elisa est en train de procéder à l'un des déploiements DAA les plus innovants au monde, et nous sommes fiers de les aider à concrétiser leur vision stratégique. »

Vous trouverez de plus amples informations sur la solution Entra de Vecima sur vecima.com/solutions/distributed-access.

À propos d'Elisa

La mission d'Elisa est d'assurer un avenir durable grâce à la numérisation. Nous sommes des pionniers des télécommunications, des services numériques et de la 5G. Nous proposons des solutions durables à plus de 2,8 millions de consommateurs, d'entreprises et de services publics sur nos principaux marchés finlandais et estoniens, ainsi que dans plus de 100 pays à l'échelle internationale. En Finlande, Elisa est un leader du marché des télécommunications et parmi nos partenaires de coopération internationale figurent notamment Vodafone et Tele2. Elisa est cotée au Nasdaq Helsinki. En 2021, notre chiffre d'affaires s'élevait à deux milliards EUR et nous employons 5 300 personnes dans plus de vingt pays. Elisa est une entreprise neutre en carbone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur elisa.com.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est aux avant-postes de l'évolution mondiale vers les réseaux multigigabits et riches en contenu du futur. Nos talentueux collaborateurs proposent des logiciels et des services à l'épreuve du futur, ainsi que des plateformes intégrées qui alimentent des réseaux de diffusion vidéo à haut débit, qui surveillent et gèrent le transport réseau et qui transforment les expériences chez les particuliers, dans les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire progresser leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui permettent à leurs abonnés de bénéficier de débits révolutionnaires, d'une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services exceptionnels. La connectivité est source de puissance ? elle permet aux gens, aux entreprises et aux communautés de croître et de prospérer.

Rendez-vous sur vecima.com pour en savoir plus.

