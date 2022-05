L'innovation en éclairage de LEOTEK Corporation a remporté une médaille d'or et une médaille de bronze aux Edison Awards





TAIPEI, Taïwan, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Pour la première fois cette année, LEOTEK Corporation, une filiale de LITE-ON Technology, un fournisseur de calibre mondial de dispositifs optoélectroniques à base de semi-conducteurs et de solutions de gestion de l'alimentation, a participé aux Edison Awards. Ses solutions étaient en compétition avec plus de 500 technologies et produits du monde entier dans l'indicateur novateur de recherche et de développement. L'entreprise a remporté une médaille d'or et une médaille de bronze pour ses solutions « LEOTEK Human-Centric Smart Lighting System » et « LEOTEK Ecological Conservation Smart Lighting ». Elle devient ainsi le seul fabricant taïwanais à remporter simultanément des prix pour deux technologies.

La combinaison de la technologie optique de pointe et de l'intelligence artificielle des objets (AIoT) est la clé qui a permis à LEOTEK de remporter les Edison Awards dans la catégorie des infrastructures humaines essentielles. La solution « LEOTEK Human-Centric Smart Lighting System » utilise la reconnaissance d'image IA, l'Internet des objets et l'informatique périphérique pour ajuster automatiquement la configuration photométrique d'un luminaire. Elle améliore la sécurité routière dans les villes en augmentant les performances d'éclairage optique, en réduisant l'éblouissement reflété par les surfaces de chaussée mouillées et en améliorant le confort oculaire des conducteurs.

La solution « LEOTEK Ecological Conservation Smart Lighting » est dotée de la technologie brevetée Optical Filter Front Mask et de la technologie de coloration exclusive pour filtrer l'énergie rayonnante de moins de 460 nanomètres du spectre LED bleu, ce qui réduit considérablement l'attrait des fourmis à pédicelles aux lampadaires tout en conservant la même luminosité. À l'avenir, LEOTEK mettra à profit l'AIoT pour développer un éclairage intelligent multifonctionnel afin de répondre à la grande demande d'éclairage extérieur de certains pays ayant des hivers relativement sombres et longs et pour réaliser une conservation écologique multidimensionnelle.

M. Torrent Chin, directeur général de LEOTEK, a déclaré la fierté de l'entreprise d'avoir remporté une médaille d'or et une médaille de bronze aux Edison Awards 2022 pour deux innovations technologiques passionnantes. Il a indiqué que la force de la recherche et du développement novateurs de LEOTEK a reçu une reconnaissance internationale. Contrairement aux lampadaires traditionnels qui illuminent simplement la nuit, LEOTEK vise à promouvoir une solution de circulation intelligente, la sécurité routière et l'écologie durable, combinée à l'AIoT, pour étendre les multiples avantages des lampadaires communs.

À l'avenir, LEOTEK intégrera la recherche et le développement aux logiciels et au matériel, se concentrera sur l'innovation des programmes et s'étendra à diverses solutions de circulation afin d'améliorer la sécurité et la durabilité des routes.

Les Edison Awards ont été créés en 1987 pour récompenser la quête d'innovation et d'excellence de Thomas Edison. Les prix visent à récompenser les développeurs novateurs exceptionnels et les réalisations novatrices et font désormais partie des prix les plus honorifiques en matière d'innovation en recherche et développement dans l'industrie mondiale des sciences et de la technologie.

