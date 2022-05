L'avenir est BLEU et il fonctionne au carbone





Un plan révolutionnaire pour débloquer une économie bleue de plusieurs milliers de milliards de dollars transformera l'avenir de certaines des nations les plus vulnérables du monde

LONDRES, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- NOAH ReGen : Une urgence climatique est en cours, et les sociétés et les économies souffrent, en particulier dans les zones côtières. Des écosystèmes côtiers sains protègent des risques naturels, de l'érosion côtière et de la hausse du niveau des mers. Grâce à la finance du carbone bleu et à la certification décentralisée du World Ocean Council (conseil mondial des océans) avec des fonds de NOAH ReGen et d'autres partenaires, des projets peuvent être mis en place pour stimuler l'investissement ESG.

La révolution bleue a commencé avec des projets au Panama, en République dominicaine, à Antigua et à Barbuda. Les puits de « carbone bleu » tels que les forêts de mangroves, les herbiers et sous-sols marins ainsi que d'autres habitats marins végétalisés sont jusqu'à cinq fois plus efficaces que les forêts tropicales pour séquestrer le carbone.

Frédéric Degret est PDF de NOAH ReGen : faire face au changement climatique par la croissance économique. Il affirme qu'en débloquant et monétisant le carbone bleu stocké, les communautés côtières pourraient devenir les pionnières d'une économie bleue régénératrice dont l'OCDE prévoit qu'elle vaudra trois mille milliards de dollars d'ici 2030.

« À l'aide d'un registre de blockchain, ce mécanisme pourra tenir le rapport sur l'impact certifié, et les revenus seront réinvestis dans les territoires côtiers et insulaires pour financer leur transition vers l'économie circulaire », a-t-il déclaré.

Reconnue comme l'entreprise européenne la plus innovante pour les océans, NOAH ReGen est également cofondatrice du projet Atlantic Smart Ports Blue Accelearation Network (AspBAN), financé par le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. NOAH a signé des partenariats avec l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, le Panama et son bilan carbone négatif en tant que pays pilote pour des solutions autonomes qui génèrent du carbone bleu supplémentaire et la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA, représentant 16 500 communes d'Amérique latine).

Après avoir initié de la révolution bleue, NOAH a été approchée par plusieurs États insulaires et pays côtiers afin de les aiguiller dans leur transition, grâce aux opérations intégrées de six plateformes ESG interconnectées comprenant les secteurs de la finance, du conseil, de la certification, du numérique, de l'accélération et de l'industrie.

Les fonds recueillis grâce aux projets serviront de garantie pour générer une cascade d'investissements ESG et d'opérations de séquestration du carbone dans les pays en développement, par l'intermédiaire de la Banque de carbone bleu et du Fonds pour le climat bleu en cours d'élaboration, et du jeton de carbone ESG, un marché numérique et une bourse du carbone ESG.

