Les voyages reprennent et la carte Mastercard BMO AscendMC World Elite atteint de nouveaux sommets





La carte offre le plus de points de récompense sur les voyages parmi les cartes de voyage haut de gamme souples au Canada *

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW/ - Alors que de nombreux Canadiens reprennent le chemin de l'aéroport pour des vacances tant attendues, BMO Groupe financier annonce des changements à la carte Mastercard BMO Ascend World Elite, afin d'aider les Canadiens à aller plus loin. Anciennement appelée carte Mastercard BMO World Elite, la carte offre maintenant le plus de points de récompense sur les voyages au Canada*, ce qui permet aux titulaires de la carte de recevoir cinq fois les points pour chaque dollar dépensé sur les achats de voyage admissibles. La carte continue d'offrir des avantages haut de gamme qui rendent les voyages plus gratifiants pour les titulaires de carte, comme quatre laissez-passer gratuits pour les salons d'aéroport par année, ainsi qu'une protection médicale en voyage.

Lorsque les titulaires de carte retournent à leurs restaurants préférés ou vont voir un spectacle, ils continueront de recevoir trois fois plus de points sur les achats admissibles de repas et de divertissements. De plus, la carte Mastercard BMO Ascend World Elite offre maintenant trois fois les points pour chaque dollar dépensé en paiements de factures périodiques comme les services de diffusion en continu, les factures de téléphone ou les adhésions, et un point sur tous les autres achats.

« Alors que les Canadiens recommencent à voyager après la pandémie, il n'y a pas de meilleur moment pour lancer ces changements emballants à la carte Mastercard BMO Ascend World Elite, qui offre désormais le plus de points de récompense pour les voyages parmi toutes les cartes de voyage souples haut de gamme au Canada*, a indiqué Jennifer Douglas, chef, Paiements Particuliers et petites entreprises Amérique du Nord. En améliorant une carte de crédit que les clients aiment déjà et en offrant encore plus de possibilités de récompenses, nous aidons les clients à améliorer leurs finances. »

Les titulaires de cartes peuvent toujours bénéficier de la même souplesse et de la même valeur grâce au programme de récompense BMO, et continuer à échanger leurs points contre des voyages, des achats récents effectués au moyen de la fonction Payer avec des points, des marchandises, des cartes-cadeaux ou cotiser à certains comptes d'épargne ou de placement de BMO.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

*Déclaration fondée sur une comparaison de la valeur échangeable des points de récompense non promotionnels obtenus du programme souple de récompenses de voyages des cartes de crédit haut de gamme au Canada au 3 mai 2022. Le mot « souple » renvoie aux points accumulés sur les dépenses en frais de voyage n'importe où, et le mot « haut de gamme » désigne les cartes dont les frais annuels sont de 150 $ ou moins pour lesquelles le revenu annuel individuel minimal exigé est de 150 000 $ ou moins.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 09:00 et diffusé par :