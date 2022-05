Le concours Sanofi Biogenius Canada est de retour à l'Expo-sciences pancanadienne





LAVAL, QC, le 10 mai 2022 /CNW/ - Sanofi Canada est fière de s'associer à Sciences jeunesse Canada (SJC) pour le 30e concours annuel de Sanofi Biogenius Canada qui aura lieu pendant la 60e édition de l'Expo-sciences pancanadienne (ESPC) de SJC du 16 au 20 mai 2022. Lancé à l'origine en partenariat avec le SJC, le concours inaugural s'est tenu pendant l'ESPC de 1992 à Sudbury, en Ontario.

Stéphanie Veyrun-Manetti

Responsable nationale et directrice générale des soins spécialisés, Sanofi Canada

« Notre collaboration renouvelée avec Sciences jeunesse Canada marque un retour aux sources pour le concours Sanofi Biogenius Canada. L'engagement de SJC pour soutenir les jeunes Canadiens à se lancer dans la découverte et l'innovation scientifiques nous inspire. Grâce à notre volonté commune de promouvoir l'apprentissage et l'enseignement dans le domaine des STIM, nous encourageons les chercheurs de demain à développer des solutions innovantes pour aider à façonner l'avenir des STIM. »

Inspirer les futurs innovateurs en STIM

Depuis plus de 60 ans, Sciences jeunesse Canada est le premier organisme national qui se consacre à éveiller la curiosité des jeunes pour les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) par le biais de projets. Cette année, plus de 50 exposants régionaux à travers le pays ont participé au concours Sanofi Biogenius Canada et 56 lauréats régionaux ont été sélectionnés. Au total, 98 projets des niveaux junior, intermédiaire et senior de l'ESPC virtuelle de cette année seront en lice pour les prix spéciaux Sanofi Biogenius Canada.

Reni Barlow

Directeur exécutif, Sciences jeunesse Canada

« Nous sommes ravis de nous associer de nouveau avec Sanofi pour le concours Sanofi Biogenius Canada, d'autant plus que nous célébrons des anniversaires en commun. Ensemble, nous donnons la possibilité aux étudiants de rêver grand, d'envisager de poursuivre des carrières significatives dans le domaine des STIM et de relever certains des défis les plus complexes au monde. »

Sanofi Biogenius Canada remettra neuf prix spéciaux lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix de l'Expo-sciences pancanadienne le 19 mai 2022, avec trois lauréats dans chacune des catégories -- junior, intermédiaire et senior. En outre, un projet sera sélectionné pour recevoir le prix du concours international Défi BioGENEius Sanofi et pour représenter le Canada lors de la prestigieuse convention internationale BIO en juin, le plus grand événement dans le domaine des biotechnologies au monde.

S'inscrivant dans l'engagement de longue date de Sanofi à éliminer les obstacles dans l'apprentissage pratique des STIM, le concours Sanofi Biogenius Canada est une occasion unique pour les étudiants de réaliser des projets de recherche révolutionnaires sous le mentorat d'experts professionnels, et ce, avant d'obtenir leur diplôme d'études secondaires.

La subvention Sanofi Biogenius Canada soutient l'apprentissage des STIM dans les écoles

L'engagement de Sanofi pour assurer un accès équitable aux STIM à la prochaine génération de talents s'étend bien au-delà du concours. La subvention Sanofi Biogenius Canada, qui en est à sa deuxième année, vise à offrir un meilleur accès à l'apprentissage pratique des STIM en soutenant les établissements d'enseignement secondaire publics canadiens grâce à quatre subventions d'un montant de 50 000 $ permettant de moderniser l'équipement de laboratoires, de lancer de nouveaux programmes de sciences et de faire passer l'enseignement des sciences au niveau supérieur.

Pour de plus amples renseignements sur le concours Sanofi Biogenius Canada ou l'Expo-sciences pancanadienne, consultez https://biogenius.ca/fr/biogenius-competition/ et https://youthscience.ca/fr/science-fairs/cwsf .

À propos de Sciences jeunesse Canada

Sciences jeunesse Canada alimente la curiosité des jeunes Canadiens par le biais de projets dans le domaine des STIM. L'organisme de bienfaisance reconnu et crée en 1966 remplit sa mission grâce à des programmes nationaux, notamment monEspaceSTIM, le réseau national d'Expo STIM, l'Expo-sciences pancanadienne, l'Expo STIM, la représentation d'Équipe Canada lors de foires internationales et le développement professionnel Smarter Science pour les enseignants. Grâce à ces programmes, SJC s'engage à fournir un soutien direct à plus de 500 000 étudiants qui réalisent des projets en STIM au cours d'une année donnée. Pour de plus amples renseignements, consultez youthscience.ca/fr .

A propos de Sanofi Biogenius Canada

Le concours et la subvention Sanofi Biogenius Canada encouragent les étudiants de tous les milieux à travers le pays, à briser les barrières et à explorer des idées concrètes de recherche en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) qui peuvent changer des vies, et ce, avant de quitter l'école secondaire.

