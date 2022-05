Placements Mackenzie améliore l'accès des Canadiens au capital-investissement grâce à un nouveau fonds de placement alternatif





Le Fonds mondial de capital-investissement Mackenzie Northleaf permet aux investisseurs particuliers d'élargir leur univers de placement et de s'exposer au capital investissement

TORONTO, le 10 mai 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds mondial de capital-investissement Mackenzie Northleaf (le « Fonds ») en partenariat avec Northleaf Capital Partners (« Northleaf »), élargissant ainsi l'accessibilité des placements alternatifs aux investisseurs particuliers qualifiés.

Le Fonds vise à obtenir une plus-value en capital à long terme, principalement au moyen d'une exposition aux fonds du programme mondial de placements privés de Northleaf, qui investit avec succès dans des fonds de capital-investissement depuis plus de 20 ans. Au fil du temps, il investira environ 75 à 80 % de ses actifs dans des fonds institutionnels de capital-investissement qui investissent dans un éventail de fonds mondiaux de capital-investissement du marché intermédiaire offrant un potentiel de croissance élevé, y compris l'accès à des portefeuilles diversifiés de sociétés privées, grâce à une combinaison de placements dans des fonds primaires, de placements secondaires et de placements directs. Pour faciliter la liquidité, le reste des actifs du Fonds sera investi principalement dans le Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie.

« Le Fonds permet aux investisseurs particuliers d'étendre leur univers de placement au-delà des actions cotées en bourse, a déclaré Michael Schnitman, chef des placements alternatifs, Placements Mackenzie. Le nombre de sociétés privées dépasse de loin celui des sociétés ouvertes et présente donc un plus grand nombre d'occasions qui n'étaient jusqu'à présent accessibles qu'aux investisseurs institutionnels. Nous pensons que l'accès à du capital-investissement de qualité institutionnelle peut contribuer à renforcer les portefeuilles des investisseurs. »

La structure du Fonds, qui représente une offre attrayante pour les investisseurs particuliers admissibles, comprend les caractéristiques suivantes :

évaluations mensuelles;

placement minimal de 25 000 $;

placements non bloqués pendant un certain temps (aucune immobilisation ferme) 1 ;

; achats mensuels;

rachats semestriels.1

« Ce nouveau Fonds offre aux investisseurs particuliers une occasion exceptionnelle de diversifier leurs portefeuilles, car le capital-investissement représente la plus grande part du segment des placements sur les marchés privés, avec un historique impressionnant de rendements solides et corrigés du risque », a conclu M. Schnitman.

Le Fonds représente la quatrième offre sur les marchés privés proposée grâce au partenariat stratégique entre Mackenzie et Northleaf. Les autres fonds comprennent le Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf, le Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf et le Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 197,1 milliards de dollars au 30 avril 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

______________________________

1Le Fonds prévoit généralement des rachats annuels avec un préavis de 120 jours. Les parts rachetées dans les trois premières années sont soumises à des frais de rachat anticipé de 5 %. Dans certaines circonstances, le gestionnaire a le droit de suspendre ou de différer les rachats. Cela se produirait généralement si la liquidation par le fonds d'une partie ou de la totalité de ses placements n'était pas raisonnable ou réalisable, si les demandes de rachat constituaient plus de 7,5 % de la valeur liquidative du fonds, ou si une partie importante du portefeuille du Fonds ne pouvait être évaluée de manière fiable ou précise.

SOURCE Placements Mackenzie

