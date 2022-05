SiriusXM Canada est reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pour une treizième année consécutive





TORONTO, le 10 mai 2022 /CNW/ - SiriusXM Canada, la plus grande entreprise canadienne de divertissement audio, est heureuse d'annoncer qu'elle a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pour une treizième année consécutive. L'entreprise remporte le titre 2022 de membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées, titre qu'elle conserve depuis plus de sept années consécutives.

Le Programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 29e année d'existence, demeure l'un des principaux programmes canadiens de prix en affaires qui reconnaissent les pratiques d'affaires novatrices de classe mondiale des entreprises détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année, des centaines d'entreprises rivalisent pour obtenir ce titre dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue la qualité des compétences et pratiques en matière de gestion.

"Les récipiendaires de cette année ont fait preuve de courage, d'ingéniosité et de créativité alors qu'ils exploraient de nouvelles avenues de développement, a déclaré Lorrie King, associée chez Deloitte Sociétés privées et cochef du Programme des sociétés les mieux gérées au Canada. Nous sommes extrêmement fiers de reconnaître leurs réalisations impressionnantes dans un univers commercial où les choses évoluent si rapidement. Leurs réussites démontrent l'importance d'un leadership fort et d'une réflexion préalable pour stimuler la croissance à long terme."

Les candidats sont évalués par un jury indépendant composé de représentants des commanditaires du programme, ceux-ci épaulés par juges invités spéciaux. Les sociétés les mieux gérées en 2022 partagent des points communs qui comprennent (sans toutefois s'y limiter) le fait de mettre leur personnel et leur culture à l'avant-plan, de focaliser sur leurs stratégies en matière d'ESG et de redoubler d'efforts pour accélérer la transformation numérique.

"Nous sommes ravis d'être reconnus pour une treizième année consécutive parmi les entreprises les mieux gérées au Canada, a déclaré Mark Redmond, président et chef de la direction de SiriusXM Canada. Je suis extrêmement fier de notre équipe dévouée, résiliente et talentueuse qui continue d'innover et de propulser SiriusXM Canada vers l'avant. Je suis très heureux de partager ce prix avec eux."

Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada en 2022 seront honorées lors de différents galas un peu partout au pays. Le symposium en ligne des sociétés les mieux gérées abordera des questions commerciales d'actualité qui sont essentielles pour la réussite des dirigeants d'entreprises.

Le programme des sociétés les mieux gérées est commandité par Deloitte Sociétés privées, la Banque CIBC, Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX.

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Le titre de « Sociétés les mieux gérées au Canada » continue d'être le symbole prédominant d'excellence des entreprises qui sont détenues et gérées par des Canadiens et dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines d'entreprises rivalisent pour obtenir ce titre dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et pratiques en matière de gestion. Les prix sont attribués dans quatre catégories : 1) Nouvelle lauréate parmi les sociétés les mieux gérées au Canada (l'une des nouvelles lauréates est choisie chaque année); 2) Lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada (lauréates qui se sont inscrites de nouveau et qui conservent leur statut pendant deux autres années, sous réserve d'un examen opérationnel et financier annuel); 3) Lauréate de la catégorie Or (lauréates qui ont maintenu leur statut pendant trois années consécutives et qui ont démontré leur engagement envers le programme en conservant leur titre pendant quatre à six années consécutives); 4) Membre du Club Platine (lauréates qui conservent leur statut pendant au moins sept années). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la Banque CIBC, The Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.bestmanagedcompanies.ca.

Pour de plus amples renseignements, envoyez un courriel à :

[email protected]

www.bestmanagedcompanies.ca

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté via l'appli SXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant 12 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

