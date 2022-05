Ontario Créatif dévoile le nom des 16 finalistes du Prix littéraire Trillium





TORONTO, le 10 mai 2022 /CNW/ - Ontario Créatif est fier de présenter les finalistes de l'édition 2022 du Prix littéraire Trillium, le prix le plus prestigieux décerné par la province aux auteurs ontariens de langue française ou anglaise.

Cette année marque le 35e anniversaire de ce prix, qui met en lumière le talent des écrivaines et écrivains de l'Ontario et célèbre l'excellence et la diversité de leurs oeuvres. Seize titres reflétant un vaste éventail de genres et composés en français ou en anglais ont été retenus en sélection finale du Prix littéraire Trillium. Ces ouvrages, qui repoussent les limites de la créativité et de l'excellence, englobent des histoires d'amour internationales et des poèmes captivants, pour le plus grand plaisir des bibliophiles du Canada et du monde entier.

Prix littéraire Trillium en langue française

Soufiane Chakkouche, Zahra , Éditions David

, Éditions David Marie-Hélène Larochelle, Je suis le courant la vase , Leméac Éditeur

, Leméac Éditeur Robert Marinier , Un conte de l'apocalypse , Éditions Prise de parole

, Éditions Prise de parole Marie-Thé Morin, Errances , Éditions Prise de parole

, Éditions Prise de parole Michèle Vinet, Le malaimant, Éditions L'Interligne

Prix de poésie Trillium en langue française

Sylvie Bérard, À croire que j'aime les failles , Éditions Prise de parole

, Éditions Prise de parole Sonia-Sophie Courdeau, Ce qui reste sans contour , Éditions Prise de parole

, Éditions Prise de parole Chloé LaDuchesse, Exosquelette, Mémoire d'encrier

Prix littéraire Trillium en langue anglaise

Brian Francis , Missed Connections: A Memoir in Letters Never Sent , McClelland & Stewart / Penguin Random House

, McClelland & Stewart / Penguin Random House Catherine Graham , Æther: An Out-of-Body Lyric , Buckrider Books / Wolsak & Wynn Publishers

, Buckrider Books / Wolsak & Wynn Publishers Sydney Hegele , The Pump , Invisible Publishing

, Invisible Publishing Pamela Korgemagi , The Hunter and the Old Woman , House of Anansi Press

, House of Anansi Press Ann Shin , The Last Exiles, Park Row / Harlequin Trade Publishing

Prix de poésie Trillium en langue anglaise

Roxanna Bennett , The Untranslatable I , Gordon Hill Press

, Liz Howard , Letters in a Bruised Cosmos , McClelland & Stewart/Penguin Random House Canada

, McClelland & Stewart/Penguin Random House Canada Bardia Sinaee , Intruder, House of Anansi Press

Cliquez ici pour en savoir plus sur ces auteurs émergents et leurs oeuvres en compétition.

Après deux années de cérémonies virtuelles, le nom des lauréats du Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award sera dévoilé au cours d'une cérémonie en présentiel, qui sera également l'occasion de rendre hommage aux anciens finalistes et lauréats n'ayant pas pu participer physiquement à ces célébrations. Nous vous invitons à nous rejoindre sur Facebook Live le 21 juin 2022 pour mettre à l'honneur les lauréats.

CITATIONS

« Le Prix littéraire Trillium catapulte les écrivains talentueux de l'Ontario sur la scène nationale et célèbre leur variété et leur caractère distinctif. Les auteurs ontariens contribuent, par leurs oeuvres, à notre diversité culturelle, et leurs récits reflètent notre riche patrimoine. L'industrie de l'édition, qui aide à faire connaître les écrivains ontariens de grand talent, injecte des millions de dollars dans notre économie et favorise le relèvement économique de la province. Je suis ravi de soutenir le 35e anniversaire du Prix littéraire Trillium et j'espère que ce succès se poursuivra pendant les 35 prochaines années. »

~ Aaron Campbell, président du conseil d'administration d'Ontario Créatif

« La créativité et l'excellence des finalistes de cette édition du Prix littéraire Trillium reflètent le talent que nous célébrons avec fierté en Ontario et à l'étranger. Je suis toujours impressionnée par les nouvelles voix et créations littéraires qui nous sont présentées année après année. L'industrie de l'édition, qui accompagne les auteurs, soutient plus de 6 500 emplois chaque année. Je suis fière que les industries de la création poursuivent leur essor et contribuent à la relance économique de l'Ontario. Le moment est idéal pour découvrir un nouvel auteur ontarien et soutenir une entreprise locale en inscrivant les ouvrages de ces finalistes sur votre liste de lecture pour cet été. »

~ Karen Thorne-Stone, présidente-directrice générale d'Ontario Créatif

FAITS EN BREF

Le Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award encourage l'excellence en littérature en oeuvrant en faveur des auteurs ontariens. Les lauréats du prix reçoivent 20 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs touchent 2 500 dollars pour promouvoir les ouvrages primés.

Trois titres figurent sur la liste des finalistes du Prix de poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie.

poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie. Le Prix du livre d'enfant Trillium (langue française), institué à l'occasion de la 20 e édition du Prix Trillium, est décerné en alternance avec le Prix de poésie Trillium en langue française. En 2022, c'est le Prix de poésie Trillium qui sera décerné. Les titres publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui permet de prendre en compte un plus grand nombre d'ouvrages pour ces prix spécifiques en langue française. Les lauréats de ces deux prix reçoivent la somme de 10 000 dollars.

édition du Prix Trillium, est décerné en alternance avec le poésie Trillium en langue française. En 2022, c'est le poésie Trillium qui sera décerné. Les titres publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui permet de prendre en compte un plus grand nombre d'ouvrages pour ces prix spécifiques en langue française. Les lauréats de ces deux prix reçoivent la somme de 10 000 dollars. Parmi les lauréats des éditions précédentes, on compte des auteurs de renommée internationale et des étoiles montantes comme Souvankham Thammavongsa, Dionne Brand , Alice Munro , Margaret Atwood , Thomas King , Marguerite Andersen , Andrée Lacelle, Diya Lim , Lisa L'Heureux et François Paré.

, , , , , Andrée Lacelle, , Lisa L'Heureux et François Paré. Au Canada , le secteur de l'édition de livres engrange 1,7 milliard de dollars de recettes d'exploitation, dont plus des deux tiers (1,1 milliard de dollars) sont générés en Ontario .

POUR EN SAVOIR PLUS

Ontario Créatif est fier d'organiser chaque année le Prix littéraire Trillium. Le gouvernement de l'Ontario a créé le Prix littéraire Trillium en 1987 pour rendre hommage au talent d'écriture des écrivaines et écrivains de la province, pour saluer l'excellence et la diversité de leurs oeuvres et contribuer à leur promotion, et pour faire découvrir ces auteurs et leurs ouvrages au public.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement de l'Ontario qui oeuvre en faveur du développement économique, de l'investissement et de la coopération au sein des industries de la création de la province, notamment les secteurs de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques. ontariocreatif.ca



ontariocreatif.ca

